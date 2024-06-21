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Президент призначив нових послів України у двох країнах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Президент призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський підписав укази про призначення послів України у двох країнах
фото: Офіс Президента

Зеленський звільнив посла в Польщі та відправив його в іншу країну

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів України у Чехії та Іраку. Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента.

Президент звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі та призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

Також Зеленський призначив Івана Довганича послом України в Іраку.

До того ж, указом №369/2024 президент призначив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича на посаду постпреда при Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом.

Раніше президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника.

Своїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна. Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

До слова, згідно з Планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.

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Теги: Володимир Зеленський президент указ

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