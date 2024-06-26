Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ

Аналітики: Питання війни між Ізраїлем та Іраном полягає лише в часі – зараз чи трохи згодом

WSJ: Іран зацікавлений в тому, щоб терористи ХАМАС не тільки зберегли контроль над Сектором Гази, але й очолили весь палестинський рух

Ізраїль стоїть перед стратегічним вибором щодо Ірану – починати війну вже зараз чи пізніше. Поточна політична ситуація для війни несприятлива, але стратегічні умови згодом тільки погіршаться. Таку думку висловив президент Йорктаунського інституту, ексофіцер ВМС США Сет Кропсі у статті для The Wall Street Journal.

На думку експерта Іран мріє стерти Ізраїль з політичної карти світу: для цього режим аятол використовує стратегію виснаження і намагається втягнути Ізраїль у нові конфлікти, щоб тиснути на нього з усіх боків.

«Йдеться не лише про нові осередки бойових дій, а й про дипломатичний тиск та маніпуляції в ЗМІ – всі важелі, до яких зможе дотягнутися Тегеран, щоб затягнути конфлікт. При цьому Тегеран добре усвідомлює, який потенціал має ізраїльська армія, яка зараз успішно адаптувалася до складних умов ведення бойових дій в Секторі Гази», – йдеться у статті.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) має потужні авіацію, артилерію та бронетанкові підрозділи. Якщо ізраїльтяни спрямують їх на північ у бік Лівану, під загрозою повної ліквідації опиниться найпотужніша маріонетка Тегерану – терористична організація «Хезболла», пояснює експерт.

При цьому глобальна іранська стратегія стримування передбачає тиск на США та загрозу масованих ракетних ударів по території Ізраїля. У цій стратегії ХАМАС є найбільш очевидним елементом, якому відведена важлива роль у знищенні єврейської держави.

Іран зацікавлений в тому, щоб терористи ХАМАС не тільки зберегли контроль над Сектором Гази, але й очолили весь палестинський рух. На думку автора статті це буде можливо, якщо Ізраїль змусять прийняти «мирну угоду», яка дозволить інтегрувати ХАМАС у Палестинську адміністрацію, наразі очолювану ФАТХ (Рухом за національне визволення Палестини - ред.). Тоді Західний берег річки Йордан може стати ще однією точкою тиску на Ізраїль.

«Єдиний спосіб для Ізраїлю запобігти цьому – фактична окупація Гази. Ізраїль повинен продемонструвати жителям Гази, що якою б не була формальна влада на цій території, ЦАХАЛ не дозволить ХАМАСу або подібним терористичним організаціям повернутися», – наголосив Кропсі.

Тегеран вже активізував прихильників ісламізму по всьому світу, щоб посилити громадський тиск на Ізраїль. Кропсі зазначає, що попри потужну для такої маленької країни армію, Ізраїль має слабкі місця і потребує військової допомоги та гарантій безпеки, в першу чергу від США, щодо стримування інших великих держав від втручання.

В результаті цілком ймовірно, що Ізраїлю доведеться відтермінувати війну проти ліванської «Хезболли» до наступного року, щоб дочекатися зменшення політичного тиску на президента США після осінніх виборів і, можливо, більш лояльної адміністрації в Білому домі, пояснив аналітик.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці. Про це повідомило Politico.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомив Держдепартамент США. Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться.