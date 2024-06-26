Головна Світ Політика
search button user button menu button

Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
Аналітики: Питання війни між Ізраїлем та Іраном полягає лише в часі – зараз чи трохи згодом
фото з відкритих джерел

WSJ: Іран зацікавлений в тому, щоб терористи ХАМАС не тільки зберегли контроль над Сектором Гази, але й очолили весь палестинський рух

Ізраїль стоїть перед стратегічним вибором щодо Ірану – починати війну вже зараз чи пізніше. Поточна політична ситуація для війни несприятлива, але стратегічні умови згодом тільки погіршаться. Таку думку висловив президент Йорктаунського інституту, ексофіцер ВМС США Сет Кропсі у статті для The Wall Street Journal.

На думку експерта Іран мріє стерти Ізраїль з політичної карти світу: для цього режим аятол використовує стратегію виснаження і намагається втягнути Ізраїль у нові конфлікти, щоб тиснути на нього з усіх боків.

«Йдеться не лише про нові осередки бойових дій, а й про дипломатичний тиск та маніпуляції в ЗМІ – всі важелі, до яких зможе дотягнутися Тегеран, щоб затягнути конфлікт. При цьому Тегеран добре усвідомлює, який потенціал має ізраїльська армія, яка зараз успішно адаптувалася до складних умов ведення бойових дій в Секторі Гази», – йдеться у статті.

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) має потужні авіацію, артилерію та бронетанкові підрозділи. Якщо ізраїльтяни спрямують їх на північ у бік Лівану, під загрозою повної ліквідації опиниться найпотужніша маріонетка Тегерану – терористична організація «Хезболла», пояснює експерт.

При цьому глобальна іранська стратегія стримування передбачає тиск на США та загрозу масованих ракетних ударів по території Ізраїля. У цій стратегії ХАМАС є найбільш очевидним елементом, якому відведена важлива роль у знищенні єврейської держави.

Іран зацікавлений в тому, щоб терористи ХАМАС не тільки зберегли контроль над Сектором Гази, але й очолили весь палестинський рух. На думку автора статті це буде можливо, якщо Ізраїль змусять прийняти «мирну угоду», яка дозволить інтегрувати ХАМАС у Палестинську адміністрацію, наразі очолювану ФАТХ (Рухом за національне визволення Палестини - ред.). Тоді Західний берег річки Йордан може стати ще однією точкою тиску на Ізраїль.

«Єдиний спосіб для Ізраїлю запобігти цьому – фактична окупація Гази. Ізраїль повинен продемонструвати жителям Гази, що якою б не була формальна влада на цій території, ЦАХАЛ не дозволить ХАМАСу або подібним терористичним організаціям повернутися», – наголосив Кропсі.

Тегеран вже активізував прихильників ісламізму по всьому світу, щоб посилити громадський тиск на Ізраїль. Кропсі зазначає, що попри потужну для такої маленької країни армію, Ізраїль має слабкі місця і потребує військової допомоги та гарантій безпеки, в першу чергу від США, щодо стримування інших великих держав від втручання.

В результаті цілком ймовірно, що Ізраїлю доведеться відтермінувати війну проти ліванської «Хезболли» до наступного року, щоб дочекатися зменшення політичного тиску на президента США після осінніх виборів і, можливо, більш лояльної адміністрації в Білому домі, пояснив аналітик.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці. Про це повідомило Politico.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомив Держдепартамент США. Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. 

Читайте також: Ізраїль звільнив чотирьох заручників ХАМАСу: з’явилися подробиці операції
Теги: конфлікт війна ХАМАС влада Іран Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник та авіабомби Qaem-5
Виробництво боєприпасів. Погана новина для нас та для Заходу
29 травня, 20:55
Нова модернізація морських дронів отримала найвищу оцінку американців
Морські дрони СБУ. Невідомі деталі унікальних спецоперацій
Вчора, 17:05
Україна витратила надзвичайно багато політичних зусиль і дипломатичних ресурсів для максимального успіху саміту у місті Бюргеншток,
Мирний саміт: чи стане Україна центром нового геополітичного розколу?
6 червня, 08:40
Реальні втрати росіян на фронті плюс накачування пропагандою дають подвійний ефект
Рекордні втрати окупантів. Росіяни мають нас боятися
2 червня, 19:00
Російські війська чергують групи з чотирьох-п’яти літаків Су-34С/35С для одночасних плануючих бомбових ударів по українських позиціях
Аналітики повідомили, що російські війська просунулися на північний схід від Харкова
1 червня, 05:05
На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2024 року
2 червня, 00:00
Окупанти зруйнували або пошкодили понад 210 тис. будівель
Стало відомо, скільки будівель в Україні пошкодили окупанти
5 червня, 02:58
На Дніпропетровщині пошкоджено 9 приватних будинків
Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: поранено трьох людей, серед них дитина
12 червня, 08:59
Загальні втрати армії РФ за місяць боїв на Харківському напрямку склали близько 4000 осіб особового складу
ЗСУ розкрили втрати росіян з початку нового наступу на Харківщині
14 червня, 13:42

Політика

Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
Повномасштабна війна між Ізраїлем та Іраном є неминучою – WSJ
Паризький суд підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії
Паризький суд підтвердив міжнародний ордер на арешт президента Сирії
Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії
Байден помилував військових, засуджених за ЛГБТ-стосунки в армії
КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ
КНДР наступного місяця може відправити своїх військових в Україну – ЗМІ
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності
Чи допоможе Словаччина Україні і НАТО? Пеллегріні виступив із заявою
Чи допоможе Словаччина Україні і НАТО? Пеллегріні виступив із заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
7634
КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві
5904
Втрати ворога станом на 26 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5498
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч

Новини

Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
Сьогодні, 17:26
Комітет з питань свободи слова готовий розглянути конфлікт між прокурором Вербицьким та журналістами
Сьогодні, 16:57
Українська делегація ПАРЄ вимагає посилення санкцій проти російського газу та сталі
Сьогодні, 15:58
Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua