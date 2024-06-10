Урсула фон дер Ляєн прокоментувала результати виборів у Європарламент
Президентка Єврокомісії відреагувала на перемогу Європейської народної партії
Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирає найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності». Про це вона заявила у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту, пише Politico.
«Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми ‒ найсильніша партія, ми ‒ якір стабільності. Разом із іншими ми побудуємо бастіон проти крайнощів лівих і правих політиків. Ми їх зупинимо», ‒ наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Після її заяви присутні скандували: «Ще п'ять років».
Як пише Politico, і фон дер Ляєн, і очільник Європейської народної партії Манфред Вебер виголосили «дивні» переможні промови, оскільки вони пообіцяли «одночасно очолити Європарламент і діяти як опозиція».
За словами фон дер Ляєн, перемога партії означає, що вона стане найкращим захистом проти «наступу популізму».
«Занепокоєння полягало в тому, що до Європарламенту прийде багато політиків, які хочуть зруйнувати Європу. Люди знають, що ліві не вирішують їхніх проблем. Ми вирішуємо питання міграції, економічного зростання та збереження миру в Європейському Союзі. Це те, що ми пропонуємо, і саме тому Європейська народна партія є найкращим методом проти правого екстремізму в Європі», ‒ додав Вебер.
Європейська народна партія (ЄНП) посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП). Згідно з цим прогнозом, що базується на даних з 22 країн ЄС, ЄНП отримує у новому Європарламенті 189 мандатів.
Місця у Європарламенті нового скликання буде розподілено таким чином:
- Європейська народна партія (EPP) – 189 місць.
- Соціалісти і демократи (S&D) – 135.
- Оновлення Європи (Renew Europe) – 83.
- Європейські консерватори й реформісти (ECR) – 72.
- Ідентичність і демократія (ID) – 58.
- Зелені (Greens) – 53.
- Ліві (The Left) – 35.
- Неприєднані кандидати – 45.
- Інші – 50.
Нагадаємо, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.
До того ж, премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кро після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту заявив, що подасть у відставку в понеділок
Коментарі — 0