Урсула фон дер Ляєн прокоментувала результати виборів у Європарламент

За словами фон дер Ляєн, перемога Європейської народної партії означає, що вона стане найкращим захистом проти «наступу популізму»

Президентка Єврокомісії відреагувала на перемогу Європейської народної партії

Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирає найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності». Про це вона заявила у Брюсселі після оголошення попередніх результатів виборів до Європарламенту, пише Politico.

«Сьогодні хороший день для Європейської народної партії. Ми виграли європейські вибори. Ми ‒ найсильніша партія, ми ‒ якір стабільності. Разом із іншими ми побудуємо бастіон проти крайнощів лівих і правих політиків. Ми їх зупинимо», ‒ наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Після її заяви присутні скандували: «Ще п'ять років».

Як пише Politico, і фон дер Ляєн, і очільник Європейської народної партії Манфред Вебер виголосили «дивні» переможні промови, оскільки вони пообіцяли «одночасно очолити Європарламент і діяти як опозиція».

За словами фон дер Ляєн, перемога партії означає, що вона стане найкращим захистом проти «наступу популізму».

«Занепокоєння полягало в тому, що до Європарламенту прийде багато політиків, які хочуть зруйнувати Європу. Люди знають, що ліві не вирішують їхніх проблем. Ми вирішуємо питання міграції, економічного зростання та збереження миру в Європейському Союзі. Це те, що ми пропонуємо, і саме тому Європейська народна партія є найкращим методом проти правого екстремізму в Європі», ‒ додав Вебер.

Європейська народна партія (ЄНП) посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП). Згідно з цим прогнозом, що базується на даних з 22 країн ЄС, ЄНП отримує у новому Європарламенті 189 мандатів.

Місця у Європарламенті нового скликання буде розподілено таким чином:

Європейська народна партія (EPP) – 189 місць.

Соціалісти і демократи (S&D) – 135.

Оновлення Європи (Renew Europe) – 83.

Європейські консерватори й реформісти (ECR) – 72.

Ідентичність і демократія (ID) – 58.

Зелені (Greens) – 53.

Ліві (The Left) – 35.

Неприєднані кандидати – 45.

Інші – 50.

Нагадаємо, результати прогнозу на виборах до Європарламенту в Німеччині віддають перемогу із суттєвим відривом опозиційному блоку ХДС/ХСС, партія канцлера Олафа Шольца – тільки третя після ультраправих.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що розпускає парламент країни – Національне зібрання – і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту.

До того ж, премʼєр-міністр Бельгії Александер де Кро після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту заявив, що подасть у відставку в понеділок