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Що очікує США, якщо Трамп переможе на виборах? Байден відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що очікує США, якщо Трамп переможе на виборах? Байден відповів
В разі повернення до Білого дому Трампа упродовж наступних чотирьох років зможе призначити ще більше консервативних суддів до Верховного суду
фото: Reuters

«Те, про що він говорить, є обурливим», – Байден про Трампа

Президент США Джо Байден висловив низку різких попереджень про те, що може принести другий термін Дональда Трампа. З відповідною заявою він виступив напередодні під час виборчого фандрейзингового заходу в Каліфорнії, пише CNN.

«Інституції мають значення. Те, що (Ред. – Трамп) зробив 6 січня – і тепер він буквально каже, що в разі його перемоги буде кровопролиття – це обурливо. Те, про що він говорить, є обурливим», – сказав Байден.

Президент США зазначив, що в разі повернення до Білого дому Трампа упродовж наступних чотирьох років зможе призначити ще більше консервативних суддів до Верховного суду, де зараз і так непропорційний баланс між демократами й республіканцями – три до шести.

«Верховний суд ніколи не був таким безпорадним, як сьогодні», – у контексті рішення щодо заборони абортів зауважив Джо Байден.

Перша леді Джилл Байден, яка також виступала на заході, говорячи про небезпеку другого терміну Трампа, сказала, що той прагне «абсолютної влади» та уникнення відповідальності за свої злочини – і навіть не приховує цього. Вона додала, що Трамп прагне знищити демократичні гарантії, які стоять на його шляху.

Нагадаємо, що штаби кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Дональда Трампа домовилися про правила перших передвиборчих дебатів. Президент США Байден та експрезидент Трамп будуть виступати без чернеток та будуть присутні в аудиторії студії CNN. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначаться за допомогою підкидання монети.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів.

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Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп вибори у США

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