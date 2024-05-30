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Після смерті Ібрахіма Раїсі в Ірані стартували президентські перегони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Після смерті Ібрахіма Раїсі в Ірані стартували президентські перегони
У Ірані буде новий президент
фото із відкритих джерел

Позачергові президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня

В Ірані в четвер розпочався п'ятиденний реєстраційний період для тих, хто планує висунути кандидатуру для участі у президентських виборах, призначених на 28 червня. Про це пише агентство ISNA з посиланням на главу МВС Ірану Ахмада Вахіді.

«Реєстрація кандидатів на чотирнадцятий президентський термін в Ірані розпочнеться у четвер», – заявив Вахіді.

Він додав, що губернатори іранських провінцій отримали розпорядження щодо формування виборчих комісій для майбутніх виборів.

Реєстрація кандидатів закриється 3 червня. З 4 по 10 червня Рада вартових конституції Ірану розгляне відповідність кожного, хто зареєструвався необхідним вимогам.

Зокрема, зареєструватися для участі у виборах можуть особи віком від 40 до 75 років, які мають як мінімум ступінь магістра.

Після того, як рада розгляне заявки, МВС Ірану 11 червня оголосить схвалених кандидатів, потім розпочнуться виборчі кампанії, які триватимуть до 26 червня. Позачергові президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня.

Нагадаємо, 19 травня гелікоптер президента країни Ібрахіма Раїсі розбився в горах на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном. На борту разом з іранським президентом перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем. Наразі обов'язки президента Ірану виконує Мохаммад Мохбер, який за Раїсі обіймав посаду першого віце-президента країни.

Керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого. 

До слова, Генеральний штаб Збройних сил Ірану виключив версію про диверсію на гелікоптері, на борту якого перебував президент республіки Ібрахім Раїсі. Про це повідомляє агентство IRNA з посиланням на заяву генштабу ЗС Ірану. За даними слідства, проведеного на фрагментах вертольота, виключена можлива наявності вибуху перед зіткненням з горою. Ремонтні записи вертольота також не виявили жодних дефектів у роботі.

Читайте також: Іран опублікував новий звіт про причини падіння гелікоптера Раїсі
Теги: вибори Іран смерть гелікоптер президент реєстрація

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