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«Ми будемо з Україною до перемоги»: Головні заяви Байдена і Зеленського після підписання угоди

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми будемо з Україною до перемоги»: Головні заяви Байдена і Зеленського після підписання угоди
Зеленський: «Америка підтримує майбутнє членство України в НАТО та визнає, що наша безпекова угода – це місток до членства України в НАТО»
фото: АР

Байден: «Ми маємо спільне бачення справедливого миру, який слідує статуту ООН та принципам суверенітету»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що лідери країн-членів «Групи семи» (G7) будуть підтримувати Україну до її перемоги, а також, держави домовились зупинити поставки товарів подвійного призначення до Росії, які використовуються у виробництві озброєнь.

Про це очільник США сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками саміту G7 та після підписання безпекової угоди.

Байден зазначив, що головна мета США – зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу. Водночас він наголосив, що не відправить своїх військових в Україну.

«США допоможе забезпечити здатність України робити й те і друге. Не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї й боєприпасів», – пояснив Байден.

Президент США зауважив, що країни G7 «пішли на три важливих кроки, аби спільно показати Путіну, що їх нічого не розділить».

«Під час засідання держав-членів «Групи семи» ми обговорили спільні перестороги щодо таких країн, як Китай, що постачає Росії матеріали, які потрібні їхній «військовій машині». То ж ми узгодили спільні дії, які б дозволили це зупинити», – сказав американський президент, не уточнивши інших подробиць.

Коментуючи двосторонню безпекову угоду, яку він підписав із Зеленським, Байден зауважив, що документ передбачає низку зобов'язань перед Сполученими Штатами. За його словами, зокрема, йдеться про розширення обміну розвідданих, продовження підготовки ЗСУ на військових базах Європи та США, посилення взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підтримку економічного та енергетичного відновлення.

Байден додав, що наразі п'ять країн заявили готовність передати Україні системи ППО Patriot для захисту своїх територій. Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що наразі нагальні потреби України складають сім таких систем ППО.

Також Володимир Зеленський додав, що угода пришвидшить вступ України в НАТО.

«Я вдячний що філософія нашої безпекової угоди, власне є філософією Альянсу, і відповідно саме тому питання НАТО також згадано в тексті угоди. Сказано, що Америка підтримує майбутнє членство України в НАТО та визнає, що наша безпекова угода – це місток до членства України в НАТО», – сказав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали історичну безпекову угоду. Також Зеленський підписав безпекову угоду з Японією.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський президент системи ППО

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