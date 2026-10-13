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Дрони атакували торговельні судна біля берегів Болгарії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дрони атакували торговельні судна біля берегів Болгарії
Після атаки екіпаж подав сигнал лиха, моряків негайно евакуювали
фото: Maritimeoptima

Судно Chelsea 3 під прапором Мальти зазнало удару в Чорному морі приблизно за 14 морських миль від узбережжя

Торговельне судно Chelsea 3 під прапором Мальти атакували невідомі безпілотники в Чорному морі біля узбережжя Болгарії. Унаслідок удару поранення дістали двоє членів екіпажу. Також було потоплено ще один корабель, вдалося врятувати лише одного моряка. Про це повідомляє болгарський портал Maritime.bg, пише «Главком».

Інцидент стався у виключній економічній зоні Болгарії, приблизно за 14 морських миль від узбережжя поблизу міста Бяла. За даними журналістів, у судно влучили три дрони. Також за 33 км від берегів країни було затоплено ще один корабель з якого вдалося врятувтаи лише одного моряка. 

Після атаки екіпаж Chelsea 3 подав сигнал лиха. На допомогу морякам вирушили рятувальні служби. За інформацією болгарських медіа, двоє членів екіпажу зазнали легких поранень, а людей із судна евакуювали та доправили на берег.

Зазначається, що Chelsea 3 прямувало з турецького порту Гіресун до молдовського порту Джурджулешти. На момент атаки судно перебувало в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя.

Обставини нападу та походження безпілотників встановлюють. Наразі немає підтвердженої інформації про те, хто стоїть за атакою.

Варто нагадати, що два торгові судна зазнали атаки безпілотників у Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії. Одне з них затонуло, тоді як з борту іншого врятували 18 членів екіпажу. 

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Теги: гібридна війна дрон корабель Болгарія

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