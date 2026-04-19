На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва

У січні 2026 року експрезидент Румен Радєв подав у відставку задля того, щоб очолити свою партію на парламентських виборах
У Болгарії пройшли дострокові парламентські вибори. Партія проросійського експрезидента Румена Радєва «Прогресивна Болгарія» набирає понад 38% голосів, на другому місці партія ГЕРБ – понад 15% голосів. Як інформує «Главком», про це йдеться у результатах екзитполу виборів у Болгарії, який провів суспільний мовник B.TV.

Також до парламенту Болгарії можуть пройти: коаліція партій «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», яка набирає 13,6% голосів; «ДПС – Новий початок» з 7,5% голосів та «Відродження» з 5% голосів. Також до парламенту може пройти коаліція лівих партій «Болгарська соціалістична партія – Обʼєднані ліві», яка за результатами екзитполів проходить 4% барʼєр для отримання місць у парламенті країни.

Якщо результати голосування зійдуться з результатами екзитполів, то «Прогресивна Болгарія» отримає 110 місць у парламенті країни з 240.

Це вже восьмі парламентські вибори у Болгарії за п’ять років.

Відставка уряду у Болгарії стала результатом масових протестів у грудні 2025 року через перехід країни на валюту євро та економічну нестабільність. Болгари вимагали на протестах судову реформу та боротьбу з корупцією.

У січні 2026 року експрезидент Румен Радєв подав у відставку задля того, щоб очолити свою партію на парламентських виборах та отримати посаду премʼєр-міністра країни. Радєв є євроскептиком та виступає проти допомоги Україні у війні проти Росії. Він також заявляв, що тимчасово окупований Крим «належить Росії» і така позиція «відображає стратегічну реальність».

Нагадаємо, вранці 19 квітня у Болгарії відкрилися виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах.

Після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позачергові вибори в Болгарії набули для Росії додаткового значення, адже Москва прагне відновити опори підтримки в Європейському Союзі.

РФ уже намагалася втрутитися у волевиявлення в Болгарії. За кілька місяців до парламентських виборів, оголошених у січні, мережа акаунтів у соцмережах розпочала активну діяльність із просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева, фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльного до Кремля.

До слова, Болгарія офіційно попросила Європейський Союз допомогти в боротьбі з втручанням Росії напередодні парламентських виборів. 

Читайте також:

Читайте також

Згідно з останніми опитуваннями, напередодні виборів «Тису» підтримують 58% виборців
Угорщина вийде з ЄС? Мадяр попередив про небезпеку у разі перемоги Орбана на виборах
26 березня, 07:42
Київ і Софія погодилися розширити співпрацю в енергетичному секторі
Україна може отримати близько 10 млрд кубометрів газу на рік: Зеленський повідомив деталі
30 березня, 19:20
У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори
Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана
3 квiтня, 20:23
Петер Мадяр прокоментував приїзд Венса
Опонент Орбана розтлумачив слова Венса: який сигнал отримала Угорщина
7 квiтня, 21:03
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
Bloomberg: Орбан вперше за 16 років може втратити владу
9 квiтня, 04:59
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00
Орбан звинувачував Україну у відправленні етнічних угорців «на бійню»
The Guardian розшукало в Україні угорців, які підтримують Орбана
11 квiтня, 20:40
Прем’єра Чехії Андрія Бабіша не можна називати прихильником України, проте досі він не робив різких кроків у стосунках з Києвом
Посол України пояснив роль Чехії у «коаліції охочих»
16 квiтня, 16:23
Румен Радев, фаворит на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльний до Кремля
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
Вчора, 15:59

Політика

На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва
На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва
Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США
Лукашенко хоче укласти «велику угоду» зі США
Помічники Трампа дали йому несподівану пораду
Помічники Трампа дали йому несподівану пораду
У Болгарії стартували парламентські вибори
У Болгарії стартували парламентські вибори
«Можна мені трохи?» Трамп пожартував про психоделіки
«Можна мені трохи?» Трамп пожартував про психоделіки
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
Іран заявив про стратегічну перемогу над США

Новини

Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Сьогодні, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Сьогодні, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Сьогодні, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Сьогодні, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
