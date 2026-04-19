На виборах у Болгарії перемагає партія проросійського експрезидента Радєва

У Болгарії пройшли дострокові парламентські вибори. Партія проросійського експрезидента Румена Радєва «Прогресивна Болгарія» набирає понад 38% голосів, на другому місці партія ГЕРБ – понад 15% голосів. Як інформує «Главком», про це йдеться у результатах екзитполу виборів у Болгарії, який провів суспільний мовник B.TV.

Також до парламенту Болгарії можуть пройти: коаліція партій «Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія», яка набирає 13,6% голосів; «ДПС – Новий початок» з 7,5% голосів та «Відродження» з 5% голосів. Також до парламенту може пройти коаліція лівих партій «Болгарська соціалістична партія – Обʼєднані ліві», яка за результатами екзитполів проходить 4% барʼєр для отримання місць у парламенті країни.

Якщо результати голосування зійдуться з результатами екзитполів, то «Прогресивна Болгарія» отримає 110 місць у парламенті країни з 240.

Це вже восьмі парламентські вибори у Болгарії за п’ять років.

Відставка уряду у Болгарії стала результатом масових протестів у грудні 2025 року через перехід країни на валюту євро та економічну нестабільність. Болгари вимагали на протестах судову реформу та боротьбу з корупцією.

У січні 2026 року експрезидент Румен Радєв подав у відставку задля того, щоб очолити свою партію на парламентських виборах та отримати посаду премʼєр-міністра країни. Радєв є євроскептиком та виступає проти допомоги Україні у війні проти Росії. Він також заявляв, що тимчасово окупований Крим «належить Росії» і така позиція «відображає стратегічну реальність».

Нагадаємо, вранці 19 квітня у Болгарії відкрилися виборчі дільниці для голосування на позачергових парламентських виборах.

Після поразки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана позачергові вибори в Болгарії набули для Росії додаткового значення, адже Москва прагне відновити опори підтримки в Європейському Союзі.

РФ уже намагалася втрутитися у волевиявлення в Болгарії. За кілька місяців до парламентських виборів, оголошених у січні, мережа акаунтів у соцмережах розпочала активну діяльність із просування нещодавно створеної болгарської політичної партії Румена Радева, фаворита на посаду прем'єр-міністра Болгарії, лояльного до Кремля.

До слова, Болгарія офіційно попросила Європейський Союз допомогти в боротьбі з втручанням Росії напередодні парламентських виборів.