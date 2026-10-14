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У Болгарії підпалили 11 з 17 антен Starlink на секретному об’єкті – депутат

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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У Болгарії підпалили 11 з 17 антен Starlink на секретному об’єкті – депутат
Підпал антен у Болгарії привернув увагу на тлі інших інцидентів із супутниковою інфраструктурою в Європі
фото: скриншот з відео

Двоє чоловіків у масках могли пошкодити антени супутникового зв’язку поблизу Софії

У Болгарії стався підпал 11 антен для зв’язку із супутниковою мережею Starlink на секретному об’єкті поблизу Софії. За словами співголови партії «Так, Болгарія» Івайла Мирчева, до інциденту причетні двоє чоловіків у масках. Болгарські служби безпеки поки публічно не підтвердили ці відомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву депутата. 

За твердженням Мирчева, зловмисники підпалили 11 із 17 антен SpaceX, призначених для зв’язку із супутниками Starlink. Політик поставив запитання щодо готовності болгарських спецслужб до можливого саботажу та заходів безпеки на об’єкті.

Він також заявив, що служби отримували від партнерів попередження про можливі диверсії на об’єктах із подібним обладнанням. За словами депутата, наразі триває розслідування, однак публічної інформації про нього недостатньо.

Що відомо про місце ймовірного підпалу

Болгарські медіа припускають, що інцидент міг статися в селі Плана, де розташований телепорт «Плана» – наземна станція космічного зв’язку, що належить оператору Vivacom. Водночас журналісти Svobodna tochka наголошують, що незалежного підтвердження атаки саме на цей об’єкт немає.

На записі з публічної вебкамери станції видно полум’я ввечері 9 жовтня 2026 року, невдовзі після 22:00. Однак наразі не встановлено, чи пов’язане це займання з імовірним підпалом антен Starlink.

Видання звернулося по коментарі до Столичної дирекції внутрішніх справ Болгарії та Державного агентства національної безпеки, але на момент публікації не отримало підтвердження або спростування інформації. Міністр оборони країни Дімітар Стоянов також не став коментувати випадок і переадресував запитання до МВС.

Чому Starlink важливий для України

Starlink – супутникова система доступу до інтернету, розроблена компанією SpaceX. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна використовує її для забезпечення зв’язку, зокрема для потреб Сил оборони. Можливий підпал антен у Болгарії привернув увагу на тлі інших інцидентів із супутниковою інфраструктурою в Європі. 

Варто нагадати, що позаштатний радник президента України Сергій Бескрестнов з позивним Флеш прокоментував чергову хвилю чуток про можливе вимкнення терміналів Starlink для українських військових.

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Теги: Болгарія Starlink диверсія Європа гібридна війна

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