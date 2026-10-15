Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним

Радев висловився проти ударів по НПЗ Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику

Радев: Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив підтримав домовленості президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо дизельного пального. Про це він сказав у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність», – сказав прем’єр Болгарії.

Зокрема, Румен Радев висловився проти ударів України по нафтопереробних заводах Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику. «Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні», – додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни.

Як повідомлялося, штатний аналітик видання The Atlantic і колишній спічрайтер Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум різко розкритикував оголошену Дональдом Трампом угоду з Москвою щодо купівлі дизельного пального.

Згодом віцепрем’єр РФ Олександр Новак розкрив деталі домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо торгівлі енергоносіями. За його словами, російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів на постачання дизельного пального до США.