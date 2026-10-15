Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним
Радев висловився проти ударів по НПЗ Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику
фото: Euronews

Радев: Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив підтримав домовленості президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо дизельного пального. Про це він сказав у Брюсселі перед самітом ЄС, повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

«Ви знаєте, яка проблема зараз у Європі. Високі ціни на пальне. Ми цінуємо будь-який крок, що зменшує ціни на пальне, щоб покращити нашу конкурентоспроможність», – сказав прем’єр Болгарії.

Зокрема, Румен Радев висловився проти ударів України по нафтопереробних заводах Росії, але й розкритикував російські атаки на українську енергетику. «Я не підтримую будь-які удари по НПЗ, я не підтримую будь-які атаки на електростанції, такі як Росія завдає по Україні», – додав він.

Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на зустрічі в Майамі заявили українським чиновникам, що угода США та РФ щодо експорту російського дизеля має на меті відновити тристоронні переговори про припинення війни.

Як повідомлялося, штатний аналітик видання The Atlantic і колишній спічрайтер Джорджа Буша-молодшого Девід Фрум різко розкритикував оголошену Дональдом Трампом угоду з Москвою щодо купівлі дизельного пального. 

Згодом віцепрем’єр РФ Олександр Новак розкрив деталі домовленостей між Москвою та Вашингтоном щодо торгівлі енергоносіями. За його словами, російські та американські компанії вже ведуть переговори щодо укладення контрактів на постачання дизельного пального до США.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Болгарія дизельне пальне Румен Радев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Путін вчергове брязкає ядерними ракетами, це означає лише одне: є щось, що вкрай заважає йому отримати «здобич»
План Путіна
2 жовтня, 16:19
Президент США Дональд Трамп
Маяк, що згас: як Трамп знищив репутацію Америки
10 жовтня, 19:06
Чи видно кінець війни? Про що нам каже проєкт бюджету-2027
Чи видно кінець війни? Про що нам каже проєкт бюджету-2027
17 вересня, 10:57
Китайський лідер назвав новину про панд «гарною» та зазначив, що вони стануть посланцями дружби
Сі Цзіньпін анонсував «подарунок» для США
24 вересня, 21:50
Трамп та Сі Цзінпінь у Білому домі
Сі Цзіньпін та Трамп обговорили Україну під час зустрічі в Білому домі
25 вересня, 01:26
Путін перебував у Туркменістані з дводенним візитом, але через повітряну загрозу не може повернутися в Москву
Літак Путіна не міг приземлитися в Москві через атаку дронів – ЗМІ
9 жовтня, 17:45
Зеленський нагадав, що Путін наказав завдавати ударів по усьому в Україні, а це, відповідно, не свідчить по готовність закінчувати війну
Зеленський розповів, чи вдарить Україна по Керченському мосту
4 жовтня, 18:53
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Автогаз подорожчав. Ціни на АЗС 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 07:25
«Ми надійний партнер. Світу потрібна нафта. Тому ми дуже раді отримати дизельне пальне», – сказав президент США
Трамп неочікувано похвалив Путіна
10 жовтня, 16:16

Політика

Лавров озвучив позицію Росії щодо припинення вогню після переговорів із Туреччиною
Лавров озвучив позицію Росії щодо припинення вогню після переговорів із Туреччиною
Канцлер Німеччини відповів на пропозицію Трампа щодо нових поступок РФ
Канцлер Німеччини відповів на пропозицію Трампа щодо нових поступок РФ
Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ
Каллас пояснила, чому важливо бити по російських НПЗ
Оприлюднено супутниковий знімок наслідків атаки на аеродром РФ, де знищено шість літаків
Оприлюднено супутниковий знімок наслідків атаки на аеродром РФ, де знищено шість літаків
Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним
Прем’єр Болгарії підтримав дизельну угоду Трампа з Путіним
Румунія ініціює створення спільного військового командування для захисту Чорного моря
Румунія ініціює створення спільного військового командування для захисту Чорного моря

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua