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Вибори у контейнерах: у зоні лиха у Кахраманмараші голосують громадяни Туреччини (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вибори у контейнерах: у зоні лиха у Кахраманмараші голосують громадяни Туреччини (фото)
У зоні лиха у Туреччині відбуваються вибори
фото:www.cnnturk.com

Громадяни турецької провінції Кахраманмараш, яка постраждала унаслідок потужного землетрусу, віддають свої голоси на виборах 14 травня

Громадяни турецької провінції Кахраманмараш,  що стала епіцентром землетрусу 6 лютого, який називають катастрофою століття, активно голосують на сьогоднішніх президентських і парламентських виборах. Про це пише видання CNNTurk.

Оскільки регіон сильно постраждав,  і більшість будівель у регіоні зруйнована, громадяни, прийшли на контейнерні майданчики, що встановлені неподалік  середньої школи Zeki Karakız району Онікісубат у Кахраманмараші.

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Повідомляється, що черг у виборчі контейнери поки що немає, проте люди підходять і активно заповнюють бюлетені.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня у Туреччині відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента та парламенту. Загалом у країні встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосують понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей проголосують уперше.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати - чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина», кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.  Втім, у бюлетені його ім’я все одно залишиться, адже оголосити про вибуття з виборчих перегонів треба було до 31 березня.

Виборцям будуть видані 2 бюлетені: за президента та депутатів. Виборці помістять два окремі бюлетені в один конверт і опустять їх до скриньки для голосування.

Взагалі президентські вибори у Туреччині мали відбутися 18 червня 2023 року. Але чинний президент Реджеп Ердоган вирішив скористатися законодавчою можливістю перенести голосування на місяць раніше. Турецькі експерти пояснюють це тим, що рейтинг чинного президента має динаміку до зниження, тому час не грає йому на користь.

Зокрема нищівного удару по рейтингу Ердогана завдав землетрус у лютому – тоді під завалами будинків загинули 40 тис. людей, а потім сталося ще кілька землетрусів. Опоненти одразу обвинуватили Ердогана у корупції, яка дозволила будівельникам звести низькоякісне, з точки зору сейсмічної безпеки, житло і у занадто повільному реагуванні на трагедію, начебто людей рятували не так швидко, як могли би.

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Теги: Батьківщина вибори рейтинг партії житло президент квіти землетрус відео

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