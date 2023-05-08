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Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Понад 170 тис. кв. км України – заміновані: звернення Зеленського (відео)
Володимир Зеленський виступив із промовою
фото: ОП

На одній із нарад президент обговорив нову концепцію безпеки держави

Президент Володимир Зеленський 8 травня традиційно звернувся до українців: подякував силам ППО й розповів, що значна частина України замінована.

Глава держави подякував захисникам неба. За його словами, партнери бачать ефективність використання переданої Україні зброї.

«Наші захисники неба – бійці Повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і «Шахедів» терористів, – цими днями просто молодці! Надихають не лише нас. Партнери бачать те, на що здатні українці, те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки», – зауважив Зеленський.

Президент переконаний, що успіхи українців в обороні проти російської агресії – це антидот проти інших агресій. Він підкреслив, що світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників.

Також голова держави провів кілька безпекових нарад з урядовцями. Перша нарада – щодо розмінування в Україні. Наразі понад 170 тис. кв. км території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Однак президент анонсував, що готують спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації.

Ще одна нарада – безпекова. Вона стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору.

«Сьогодні, 8 травня, коли світ згадує слова «Ніколи знову!», ми в Україні даємо сенс для цих слів. Не лише пам’ятати, а й захищати. Не лише цінувати життя, а й робити все, щоб кожен, хто загрожує життю, кожен, хто несе агресію, кожен, хто вдається до терору проти інших народів, – щоб кожне таке зло програвало. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою заради України! Хай перемога над теперішнім злом рашизму буде найкращим ушануванням пам’яті тих, хто боровся й переміг нацизм!» – додав глава держави.

До слова, напередодні Зеленський пояснив, чому українці 9 травня святкуватимуть День Європи.

Нагадаємо, добігає кінця 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Теги: відео президент Володимир Зеленський

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