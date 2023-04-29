Російський пропагандист видав кадри з Умані за «обстріл Донбасу»
Володимир Соловйов опублікував відео зі знищеної російською ракетою багатоповерхівки
Російський пропагандист Володимир Соловйов видав відео зі знищеної російською ракетою багатоповерхівки в Умані за «обстріл Донбасу».
У своєму Телеграм-каналі пропагандист опублікував пост про «жорстокі обстріли Донбасу», проілюструвавши його відео з потерпілою Юлією з Умані.
На відео жінка в крові показує свою квартиру в перші хвилини після потрапляння ракети. Пропагандист оприлюднив обрізану версію відео, прибравши зокрема уривок, де Юлія каже, що ненавидить «кацапів». Соловйова не збентежила навіть українська мова жінки.
«Хочеш дізнатися, що сталося з цією жінкою, підписуйся на Телеграм-канал», – пише Соловйов і обіцяє розповісти «всю правду».
Раніше мешканка будинку, в який потрапила російська ракета, зняла наслідки вибуху. На кадрах видно вибиті вікна у дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі.
Нагадаємо, 28 квітня завдала ракетного удару по Україні. Ворогом було випущено 23 ракети, 21 з яких була збита Силами оборони. Удару зазнали Умань, Дніпро, Українка на Київщині. В Умані ракета влучила в багатоповерхівку, у результаті чого, за останніми даними, загинули 23 особи, з них чотири дитини. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.
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