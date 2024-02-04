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Вибори у США можуть стати «референдумом про майбутнє України» – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у США можуть стати «референдумом про майбутнє України» – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України «втратила свою актуальність»

Цьогорічні президентські вибори в США стануть «референдумом про майбутнє України». Впливова канадська газета Toronto Star занепокоєна тим, що тема України зникає з американської передвиборчої кампанії, яку ведуть республіканці.

За даними Toronto Star, можна припустити, що «виборці-республіканці вже не бажають слухати про підтримку України». Журналісти видання зробили такий висновок, проаналізувавши передвиборчу риторику Ніккі Гейлі, представниці Республіканської партії, яка бореться за право представляти партію на президентських виборах.

Видання припускає, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України «стала непотрібною справою».

«З 2023 року республіканці в Конгресі неодноразово блокували подальшу американську військову допомогу Україні. Якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, він абсолютно ясно дав зрозуміти, що планує повністю покинути країну», – пише видання.

Зазначається, що для Республіканської партії під керівництвом Дональда Трампа підтримка України «втратила свою актуальність».

Оглядачі зауважили, що без підтримки США Україна програє війну проти РФ. А «найкращим сценарієм» для країни стане «дикий мир, за якого РФ збереже окуповані східні землі України та встановить постійний контроль над маріонетковим урядом на заході».

Припускають заборону викладання української мови, продовження масового викрадення українських дітей: «Це буквально зітре Україну з карти Європи».

При цьому видання відзначило, що Україна бореться за свою свободу «проти найвитривалішого ворога Америки».

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. 

Теги: вибори у США Сенат США Україна партії вибори фінансування

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