Спікер Палати представників США заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити

Майк Джонсон визнав, що остаточні рішення не будуть ухвалені, поки не буде оприлюднено текст майбутньої угоди про безпеку кордону

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. Про це інформує видання Semafor з посиланням на власні джерела.

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Джонсон визнав, що остаточні рішення не будуть ухвалені, поки не буде оприлюднено текст майбутньої угоди про безпеку кордону.

Водночас речник Джонсона Радж Шах применшив значення слів спікера та заявив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

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Видання зазначає, що ці зауваження є ознакою того, що Джонсон вважає, що ширший пакет, який включатиме зміни в політику безпеки кордону, узгоджений Сенатом, буде "мертвим" після прибуття в Палату представників.

Незрозуміло, чи означатиме розділення пакета, що Палата представників проведе окреме голосування щодо всіх його частин, включно з допомогою Україні. Оскільки проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може обвалити на Джонсона хвилю критики з боку трампістів, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Як повідомлялося, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

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Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.