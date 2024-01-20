На Херсонщині правоохоронці знищили російський дрон із автомата

Бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами

У Херсонській області правоохоронцям вдалось ліквідувати ворожий безпілотник за допомогою стрілецької зброї. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Херсонській області.

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Бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами в багатостраждальному Бериславі.

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«Зі стрілецької зброї та за допомоги спеціальних засобів спецпризначенці того разу знищили два БпЛА противника», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців загалом, на рахунку цього підрозділу вже більше двох десятків «приземлених» та знищених ворожих «пташок».

Раніше аеророзвідники врятували за допомогою дрона двох поранених бійців.

Як відомо, у ніч на 18 січня Україна вперше атакувала безпілотником Ленінградську область – найкоротша відстань (по повітрю) до Санкт-Петербурга складає понад 1200 км.

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Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.