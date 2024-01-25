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Падіння літака Іл-76. У Бєлгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР

Катерина Іванова
glavcom.ua
Падіння літака Іл-76. У Бєлгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
Місце падіння літака
колаж: glavcom.ua

Попри ствердження Міноборони РФ про нібито 65 загиблих у катастрофі з Іл-76, ГУР оприлюднило нові деталі

Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що до моргу в Бєлгороді доставили лише 5 тіл після падіння російського літака Іл-76. Про це він сказав в ефірі «Радіо Свобода».

«Станом на вчора до Бєлгородського моргу потрапило тільки п’ять тіл. Власне, це число відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76 – того самого літака, який був у складі Військово-космічних сил Росії», – сказав Юсов.

Такі дані українська розвідка отримала від агентурної мережі. У ГУР стверджують, що на кадрах у мережі з місця падіння літака не видно решток людських тіл.

Також, за його словами, працівники російських спецслужб не дали представникам Міністерства з надзвичайних ситуацій, які приїхали на місце події, оглянути наслідки авіатрощі.

«Ці та інші факти вказують на можливість зумисних дій держави-агресора», – зазначив представник ГУР.

Раінше представник розвідки також заявив, що українська розвідка з'ясувала після аварії Іл-76, що на борту літака повинні були летіти російські високопосадовці. В останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Бєлгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області. 

До слова, Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом. Прессекретар Путіна вважає, що міжнародне розслідування потрібне, але мовляв, лише, коли йдеться про вивчення злочинів не Росії, а за словами Пєскова, України. «Міжнародне розслідування потрібне, але якщо ми говоримо про розслідування злочинів київського режиму», – заявив Пєсков.

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Теги: розвідка росія катастрофа Міноборони Свобода радіо Міноборони РФ розслідування Україна прессекретар відео

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