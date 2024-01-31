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Сенат США готовий підтримати закон про безпеку кордонів, попри позицію спікера Джонсона

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США готовий підтримати закон про безпеку кордонів, попри позицію спікера Джонсона
фото з відкритих джерел

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та його союзники вважають, що закон буде прийнятий Сенатом з підтримкою республіканців

Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. Про це пише The Hill.

Хоча лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та його союзники не ігнорують Джонсона, вони вважають, що закон буде прийнятий Сенатом з підтримкою республіканців у нижній палаті парламенту.

«Старші помічники кажуть, що очікують, що закон буде переданий Сенату до кінця наступного тижня, хоча лідери ще офіційно не оголосили рішення щодо термінів. Якщо Джонсон не вживе відповідного законопроекту, республіканці Палати представників ризикують бути звинуваченими в тому, що вони залишили Україну на полі бою та підірвали довіру до Америки з боку її союзників», – ідеться у матеріалі.

За словами аналітика, представника Демократичної партії Джонатана Котта, в Сенаті є достатньо республіканців, які працювали над цим законопроектом чотири-п’ять місяців.

«Було також багато республіканців у Сенаті, які були там у 2013 році, коли ми отримали 68 голосів за двопартійну імміграційну реформу, але побачили, як вона померла в Палаті представників. Ці люди все ще знають, що нам потрібно вирішити проблему, і вони готові працювати над нею, незважаючи на те, що намагається зробити Дональд Трамп», – сказав Котт.

Водночас його «колега» з табору республіканців Скотт Дженнінгс вважає, що важко захищати угоду про кордон перед іншими критиками, оскільки весь її текст ще не оприлюднений.

«Є небезпека. Якщо республіканці кажуть, що названа причина, чому ми відмовляємося від цієї угоди, є явно політичною, у цьому є очевидна політична небезпека», – каже Дженнінгс.

Водночас один із переговорників, сенатор Том Тілліс попереджає, що «якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Трампа», адже «ми не матимемо голосів».

Нагадаємо, що штат Техас продовжує кидати виклик президенту США Джо Байдену в питанні кордону з Мексикою та пропонує грошову винагороду добровольцям військового департаменту Техасу для охорони кордону. Адміністрація штату прагне «розмістити засоби охорони кордону в зонах підвищеної загрози, щоб позбавити злочинні організації можливості нелегально переміщувати наркотики і людей до Техасу». Як повідомляється на сайті військового відомства Техасу, добровольці працюватимуть з ним на повну ставку і отримуватимуть до $55 на день.

Як відомо, ситуація з південним кордоном США стала приводом для блокування пакета військової допомоги США на $61 млрд у Конгресі США ще у вересні 2023 року. Республіканці вимагають від адміністрації Байдена змін у прикордонному законодавстві та посилення захисту кордону – інакше вони не проголосують за виділення коштів для підтримки України.

До слова, після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами. 

Раніше Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Теги: США законопроєкт кордон Сенат США Курт Волкер українці Дональд Трамп

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