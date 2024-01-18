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Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення, – Офіс президента

Христина Петренко
glavcom.ua
Україна інтенсивно працює над відновленням авіасполучення, – Офіс президента
Наявність надійної логістики – це фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни
Фото: УНІАН

«Основний фокус спрямований на «Бориспіль»

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Про це посадовець повідомив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Можу сказати, що ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні. Обов'язково зробимо все можливе, аби це реалізувати», – зазначив Шурма.

Заступник глави ОП вказав, що наявність надійної логістики, транспортного сполучення, особливо авіасполучення, – це «фундаментально важливі елементи ділової та інвестиційної діяльності країни».

«Якщо інвестори й бізнесмени не зможуть комфортно й швидко добиратися до потрібних їм місць, вони не прийдуть і нічого не зроблять», – пояснив посадовець.

Відповідаючи на запитання про те, чи дійсно українська влада розглядає питання стосовно відкриття аеропортів у Києві («Бориспіль») та Львові, Шурма підкреслив, що обидва летовища розглядають, але «основний фокус спрямований на «Бориспіль».

Заступник глави ОП наголосив, що не готовий назвати конкретні терміни відновлення авіасполучення, але розповів про існування внутрішньої дорожньої карти та графіка.

Зі слів посадовця, можливість відновлення авіасполучення залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній та від здатності України забезпечити фізичну безпеку польотів.

Шурма поінформував, що українська влада та військові «тісно співпрацюють з ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду». Разом з тим, не менш важливим є отримання схвалення європейського регулятора IATA й пошук надійних страхових механізмів, аби лізингодавці змогли без побоювань надати повітряні судна.

«І тут перед нами стоїть те саме завдання: створити правильні інструменти ризику, щоб авіакомпанії могли літати до Києва, який ми плануємо відкрити», – додав заступник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.

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Теги: Аеропорт Бориспіль літак аеропорт Україна Офіс президента

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