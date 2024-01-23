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НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
Очікуваний час виконання замовлень перебуває в межах 24-36 місяців
фото з відкритих джерел

Йдеться про сотні тисяч артилерійських снарядів

Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд. Контракт в присутності генерального секретаря організації Єнса Столтенберга підписала генеральна директорка Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс.

«Ми щойно підписали контракт на суму $1,2 млрд на закупівлю сотень тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Це демонструє, що перевірена структура НАТО для спільних закупівель працює. Війна Росії в Україні перетворилася на битву боєприпасів. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну», – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що союзники вже збільшили виробництво боєприпасів, роблячи це і для часткового поповнення своїх запасів, і частково для забезпечення продовження постачань Україні.

«Це безперервний процес, майже щоденний, принаймні щотижневий: союзники постачають зброю і боєприпаси в Україну. Збільшення виробництва в майбутньому, звісно, дасть змогу продовжувати це робити, і саме тому ці контракти такі важливі», – пояснив він.

Каммінгс повідомила, що очікуваний час доставки замовлень, розміщених сьогодні, «перебуває в межах 24-36 місяців».

До слова, російське вторгнення в Україну показало Європі й США, що їх виробничих потужностей явно замало, щоб підтримувати високі темпи бойових дій. Проте порівняно з початком 2022 року виробництво товарів військового призначення суттєво зросло, а найяскравішим показником є снаряди.

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Теги: війна боєприпаси НАТО Україна

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