На Тайвані проходять вибори президента й парламенту

Вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення

У суботу, 13 січня, на Тайвані обирають на наступні чотири роки нового президента і депутатів Законодавчого юаня - парламенту.

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Виборчі дільниці будуть відкриті протягом восьми годин та закриються о 16:00 (10:00 за київським часом), повідомляє Reuters.

Практично одразу після закінчення голосування на дільницях починається ручний підрахунок бюлетенів. Електронного, заочного чи дострокового голосування законодавством Тайваню не передбачено. Попередні результати голосування мають бути оголошені до вечора суботи.

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У цьогорічних виборах беруть участь три політсили - за участь у владі також бореться Народна партія.

Головними конкурентами на перегонах є владна впродовж останніх восьми років Демократична прогресивна партія (ДПП), яка безкомпромісно виступає за незалежність острова, та опозиційна консервативна партія Гоміндан, котра припускає можливість економічної співпраці з КНР.

Варто зазначити, що чинна президентка Цай Інвень за конституцією більше не може балотуватись після двох термінів перебування на посаді.

Існує висока ймовірність зміни влади та повернення до керівництва Тайванем Гоміндану, з яким Пекін сподівається знайти порозуміння. Тож Китай надає великого значення нинішньому волевиявленню.

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На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.