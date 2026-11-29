Попередні результати недільних парламентських виборів в Іспанії свідчать про складну боротьбу чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса за збереження влади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Після підрахунку понад 20% голосів консервативна Народна партія на чолі з Альберто Нуньєсом Фейхоо та ультраправа партія Vox мають високі шанси сформувати парламентську більшість. Такий розвиток подій відкриває ультраправим націоналістам шлях до уряду вперше з моменту падіння диктатури в Іспанії у 1970-х роках, а сам Фейхоо розглядається як найімовірніший наступний глава уряду.

Санчес, який очолює уряд із 2018 року, позиціонував ці вибори як можливість зупинити підйом правих сил у Європі, проте для значної частини виборців голосування перетворилося на референдум щодо довіри самому прем'єру. Попри економічний підйом під час його каденції, активний перехід на відновлювану енергетику та підтримку лівих виборців завдяки відкритій міграційній політиці й критиці президента США Дональда Трампа, позиції Санчеса похитнулися. На настрої громадян вплинули рік корупційних скандалів у найближчому оточенні прем'єра, масштабна міграційна криза та дві смертельні залізничні аварії.

Явка на виборчих дільницях стала однією з найвищих за всю історію спостережень із 1970-х років. Санчес розраховував, що висока мобілізація зіграє на його користь, однак попередні дані свідчать про зворотний ефект. Дострокові вибори на кілька місяців раніше запланованого терміну він оголосив ще в жовтні після того, як його уряд меншості не зміг провести через парламент закон про розширення житлових прав, намагаючись зробити доступність житла головною темою передвиборчої кампанії.

Окрему увагу на виборах привернуло посилення позицій лідера партії Vox Сантьяго Абаскаля, який із представника ультраправих маргіналів перетворився на одну з ключових фігур іспанської політики та може стати першим ультраправим міністром у країні з 1975 року.

Раніше повідомлялося, що у неділю в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, за підсумками яких чинний прем'єр-міністр Педро Санчес може втратити владу після восьми років керування країною.

За час його перебування на посаді Іспанія пережила кілька криз, періоди економічного зростання та збільшення населення за рахунок імміграції. Результати голосування визначать подальший курс Мадрида щодо міграції та інших стратегічних питань, що матиме наслідки для всієї Європи напередодні національних виборів у Франції, Італії та Польщі протягом наступних 12 місяців.