Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та політик Гаді Айзенкот не змогли досягти домовленості щодо формування уряду національної єдності. Під час зустрічі сторони обговорювали, зокрема, можливу ротацію на посаді глави уряду, однак компромісу не знайшли. Про це повідомляє ізраїльський 13 канал, інформує «Главком».

Зустріч політиків не дала результатів у питанні створення уряду національної єдності. Джерело з оточення Нетаньягу заявило, що після переговорів стало зрозуміло: Айзенкот не зацікавлений у формуванні такого уряду.

«Сьогодні стало очевидно, що Айзенкот не зацікавлений у створенні уряду національної єдності», – сказав співрозмовник телеканалу.

У спільній заяві за підсумками зустрічі сторони зазначили, що переговори відбулися «в діловій атмосфері». Також там наголосили, що політики намагалися подолати серйозні розбіжності, які існують між ними.

Однак домовитися про спільний уряд і можливу ротацію на посаді прем'єр-міністра їм не вдалося.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запропонував політичному супернику Гаді Айзенкоту угоду про розподіл влади. За її умовами, лідер опозиції першим обійме посаду глави уряду, а Нетаньягу стане змінним прем'єр-міністром.

Також повідомлялося, що партія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» втратила контроль над керівництвом парламенту. Новим головою Кнесету обрали 54-річного Матана Кахану з партії «Яшар», яку очолює колишній начальник Генштабу ізраїльської армії Гаді Айзенкот. За нього проголосували 66 депутатів, тоді як кандидат від партії Нетаньягу отримав 52 голоси.