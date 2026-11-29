У серпні 2026 року, коли Румунія підняла свої винищувачі для знищення морського дрона, Росія запровадила заборону на польоти в тому районі. Попри це, Бухарест вирішив проігнорувати заборону, хоч це й буцімто могло призвести до ризиків ескалації. Про це тодішній міністр оборони Румунії Раду Міруце сказав у подкасті Controverse, інформує «Главком».

20 серпня Міністерство оборони Румунії повідомляло, що комерційне судно виявило морський дрон, що дрейфував поблизу газовидобувної платформи Neptun Alpha, яка належить до газового проєкту Neptun Deep. Оскільки дрон перебував у виключній економічній зоні Румунії, на перехоплення підняли два винищувачі F-16.

За словами Міруце, він віддав наказ перехопити дрон, однак невдовзі після цього Росія оголосила заборону на польоти над цим районом. Румунський ексміністр стверджує, що ігнорування російської заборони могло спровокувати військову відповідь Москви та що ситуація була близькою до ескалації.

При цьому, додав Міруце, румунські військові попереджали, що операція виходить за межі правового поля, оскільки платформа розташована за межами територіальних вод Румунії і не підпадає під дію статті 5 НАТО про колективну оборону. Крім того, мовляв, під загрозою опинилися сотні людей, які працювали на об’єкті.

Зрештою один із румунських винищувачів таки відкрив вогонь із бортової гармати й влучив у ціль, хоч і не знищив дрон повністю – пізніше його нейтралізувала група знешкодження вибухонебезпечних предметів Військово-морських сил Румунії. Росія ж на порушення її заборони так і не відреагувала.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан скептично оцінює перспективи досягнення мирної угоди між Україною та Росією до кінця року, припускаючи, що більше шансів на її укладення з’явиться навесні.

Також у Чорному морі виникла загроза цивільному судноплавству: три комерційні судна зазнали ударів безпілотників поблизу дельти Дунаю, неподалік від румунського міста Суліна.