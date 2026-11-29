Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував розмови про втому європейців від війни в Україні. Він наголосив, що жителі європейських країн перебувають у значно безпечніших і комфортніших умовах, ніж українці, які щодня потерпають від російських обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю посадовця британському виданню The Guardian.

Естонський прем'єр поставив під сумнів саму можливість втомитися від війни, не відчуваючи її безпосередніх наслідків.

«Як можна втомитися від війни, сидячи в опалюваній кімнаті, де панують мир і тиша, тече вода і можна дивитися телевізор? Але в Україні люди борються проти Росії за свободу, гинуть цивільні, у них немає опалення, електрики та водопостачання. І хто ж втомиться? Той, хто сидить в опалюваній кімнаті? Це не варіант», – заявив Міхал.

Глава естонського уряду також запевнив, що його країна готова збільшити фінансову допомогу Україні, якщо інші держави скоротять свою участь у програмах підтримки. «Якщо буде потрібно, так, ми зробимо більше», – наголосив він.

Міхал переконаний, що Європейський Союз не відмовиться від підтримки України навіть у разі зміни політичного керівництва окремих держав. Зокрема, він припустив, що перемога україноскептичної Марін Ле Пен на президентських виборах у Франції не змусить інші країни ЄС припинити допомогу Києву. Посадовець вважає, що Євросоюз «ніколи не відмовиться від України».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав ініціативу щодо пов'язання переговорів про наступний багаторічний бюджет Євросоюзу з подальшим фінансуванням України. Аналогічну позицію висловили Німеччина та Нідерланди. Остаточне рішення щодо нового кредиту Україні на €45 млрд очікується під час грудневого саміту ЄС.