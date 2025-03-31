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Чи зможе Арестович балотуватися на посаду президента? Розʼяснення ЦВК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Чи зможе Арестович балотуватися на посаду президента? Розʼяснення ЦВК
Колишній радник Офісу президента заявляв, що збирається подати свою кандидатуру на президентські вибори
скріншот з відео

Виїзд за кордон під час війни без поважних підстав не дає право балотуватися

Люди, які виїхали за кордон, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Відповідно до Конституції та Виборчого кодексу, вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх 10 або 5 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка в інтервʼю УП.

За словами Діденка, громадяни, які виїхали за кордон і мають статус захисту в інших країнах, не можуть бути кандидатами на виборах, зокрема Олексій Арестович, який активно заявляє про намір стати президентом, не є винятком.

Голова ЦВК наголошує, виїзд за кордон під час війни не дає право балотуватися. Водночас виключення все ж є: для тих, хто виїхав на лікування, навчання або відрядження. У таких випадках, якщо строк виїзду не перевищує 180 днів на рік або 90 днів за раз, це не вважається перериванням проживання в Україні.

Крім того, партії, заборонені судовими рішеннями, не можуть реєструвати свої виборчі списки, але щодо осіб, які перебувають під санкціями, немає прямої заборони балотуватись.

У контексті цього Діденко також відповів на питання щодо Олексія Арестовича. Він підтвердив, що люди, які виїхали за кордон і не мають офіційних підстав для перебування в Україні, не можуть бути кандидатами, і Арестович не є винятком.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Олексій Арестович покинув Україну на початку вересня 2023 року. Підставою для його виїзду нібито став лист Головного управління розвідки Міноборони. Згодом розвідвідомство заперечило цю інформацію.

До слова, рейтинг довіри ексрадника Офісу президента та блогера Олексія Арестовича, який заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентських виборах, зазнав кардинальних змін.

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Теги: Олег Діденко ЦВК Олексій Арестович вибори

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