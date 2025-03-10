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Стало відомо, хто стане новим прем'єром Канади замість Трюдо

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Стало відомо, хто стане новим прем'єром Канади замість Трюдо
Банкір Карні займе місце Трюдо на посаді прем'єра Канади
фото: Reuters

Новим лідером Ліберальної партії Канади стане колишній керівник Центрального банку Марк Карні

У Канаді Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

9 березня Ліберальна партія Канади обрала Марка Карні своїм новим лідером, який замінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра.

Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії, не має політичного досвіду, але його економічна експертиза рекомендована в умовах торговельної війни зі США.

Вибори лідера відбулися на фоні зростання популярності Ліберальної партії, частково через опозицію до політики президента США Дональда Трампа, спрямованої проти Канади.

Приблизно 150 тисяч канадців взяли участь у голосуванні за нового лідера. Раніше, у січні, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку на фоні падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків.

Карні стверджує, що його досвід керівництва центральними банками Канади та Англії дозволяє ефективно вести торгові переговори з адміністрацією Трампа.

«Під час передвиборчої кампанії Карні заявив, що він підтримує відповідні мита проти Сполучених Штатів за принципом «долар за долар» і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився, що зростання Канади за часів Трюдо було недостатнім», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що Карні швидко приступить до виконання обов'язків прем'єр-міністра, хоча дані про його вступ на посаду ще не визначені. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків. 

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

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Теги: вибори Канада Джастін Трюдо партії

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