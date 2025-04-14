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Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа – FT
Політика Трампа загрожує туризму у США
фото із відкритих джерел

FT: У березні кількість мандрівників із Західної Європи, які зупинялися у Сполучених Штатах хоча б на одну ніч, знизилася на 17%

 

Загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Туристи з країн Європи почали скасовувати поїздки до США на тлі політичної та економічної напруженості, яка з'явилася за президента Дональда Трампа, а також побоювань через вороже ставлення на кордоні.  

У березні кількість мандрівників із Західної Європи, які зупинялися у Сполучених Штатах хоча б на одну ніч, знизилася на 17% порівняно з тим же періодом минулого року, свідчать дані Управління міжнародної торгівлі (ITA, агентство у складі Міністерства торгівлі США, – «Главком»). Кількість поїздок із таких країн як Ірландія, Норвегія та Німеччина скоротилася більш ніж на 20%.

Різкий спад фіксують і канадські туристичні агенції, пише Politico. Компанія Travel Group з Ванкувера повідомила, що кількість бронювань впала на 90%, а Travac Tours з Оттави скасувала всі тури до США до липня. Аналітики Tourism Economics очікують, що цього року кількість поїздок з Канади знизиться на 20%, що коштуватиме Сполученим Штатам $3,4 млрд втраченої вигоди.

Загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, скоротилася на 12% у березні, за даними ITA. Це різке зниження з березня 2021 року, коли діяли обмеження через пандемію коронавірусу. Ця тенденція становить загрозу для туристичної галузі США, на яку припадає 2,5% ВВП країни. Деякі авіакомпанії та готельні мережі попереджають про зниження попиту на трансатлантичні подорожі.

«Усього за два місяці (Трамп, – «Главком») зруйнував репутацію США, про що свідчить скорочення поїздок із ЄС. Це не тільки ще один страшний удар по економіці США, а й репутаційні збитки, на відновлення яких можуть знадобитися покоління», – заявив співзасновник туристичного порталу Kayak Пол Інгліш. Як зазначив президент Tourism Economics Адам Сакс, дані з аеропортів США та канадських наземних пунктів пропуску показують, що «щось відбувається... і це реакція на Трампа».

При цьому влада американських штатів і міст намагається показати, що не поділяє політику федерального уряду. «Я думаю, загалом люди з Канади та Європи знають, що Нью-Йорк – гостинне місце, де раді людям з усього світу», – заявив виконавчий директор New York City Hospitality Alliance Ендрю Риги. Однак він визнає, що потрібно багато зусиль, щоб знову залучити іноземців і переконати їх, що вони «отримають чудовий досвід, незалежно від національної риторики».

Прессекретар Білого дому Анна Келлі заявила, що плани Трампа «зробити Америку знову багатою, безпечною та красивою» підуть на користь як американцям, так і мандрівникам з-за кордону. «Нью-Йорк поб'є рекорди з туризму, коли адміністрація Трампа закінчить депортувати нелегальних мігрантів і божевільних, які підпалюють пасажирів метро»? – цитує її Politico.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, влада хоче протягом першого року перебування Трампа при владі вислати з країни до 1 млн мігрантів.

До слова, флагманська авіакомпанія Канади Air Canada оновила інформацію щодо скасованих рейсів до США. Раніше менеджмент перевізника заявив, що зіштовхнувся з падінням попиту з боку канадців на подорожі до Сполучених Штатів.

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Теги: США Канада Дональд Трамп Нью-Йорк туризм обмеження

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