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Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про відставку
Трюдо заявив, що Канада заслуговує на функціонуючий парламент
фото: The Canadian Press

Трюдо звернувся до президента своєї Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку в понеділок через зростаюче невдоволення його керівництвом. Про це повідомляє The Associated Press.

Прем'єр наголосив, що у неділю, 5 січня, попросив розпочати цей процес: «Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом».

Трюдо заявив, що звернувся до президента Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера через потужний загальнонаціональний конкурсний процес», – заявив Трюдо.

Трюдо заявив, що Канада заслуговує на функціонуючий парламент. Прем'єр-міністр Канади сказав, що його країна була «повністю захоплена» тим, що він називає обструкцією та повною непродуктивністю. За його словами, це уряд меншості, який пропрацював найдовше.

Варто додати, що Трюдо був другим наймолодшим прем'єр-міністром Канади в історії, коли вступив на посаду у віці 43 років у 2015 році. Він перебував на посаді майже 10 років, і в останні місяці його популярність знизилася через зростання вартості життя і недоступністю житла.

Нагадаємо, «Главком» писав, що прем'єр Канади Джастін Трюдо може піти з посади лідера Ліберальної партії до середи 8 січня. ПЗа даними ЗМІ, політик, ймовірно, оголосить про відставку до зустрічі членів фракції. Як уточнив один із співрозмовників, який нещодавно спілкувався з прем'єром, Трюдо розуміє: заяву про звільнення необхідно зробити до зустрічі з ліберальною фракцією, щоб не здавалося, ніби його змусили піти власні однопартійці.

До слова, канадський премʼєр Джастін Трюдо переконує, що для завершення війни в Україні потрібна певна взаємодія з російським диктатором Володимиром Путіним. Саме тому він підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца подзвонити очільнику Кремля. Трюдо вважає, що війна в Україні може закінчиться найближчими місяцями. 

Теги: відставка Джастін Трюдо Канада

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