Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування

Данія стала другою країною, яка припинила розслідування вибухів на трубопроводах «Північний потік» після того, як сусідня Швеція закрила власне розслідування

Представник поліції відмовився коментувати, чому не було достатніх підстав для продовження розслідування

Сьогодні, 26 лютого, Данія заявила, що припинила розслідування вибухів, які сталися у 2022 році на трубопроводах «Північний потік», що транспортують російський газ до Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

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Таким чином Данія стала другою країною, яка зробила це після того, як сусідня Швеція закрила власне розслідування.

«Розслідування привело правоохоронців до висновку, що мала місце навмисна диверсія на газопроводах. Однак оцінка полягає в тому, що немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи в Данії», – йдеться в заяві поліції Копенгагена.

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Данська поліція заявила, що співпрацювала з відповідними іноземними партнерами і що проведене розслідування було «складним і всебічним».

Представник поліції відмовився коментувати, чому не було достатніх підстав для продовження розслідування і з якими органами влади вони поділилися своїми висновками. Данська поліція раніше заявила, що трубопроводи постраждали від потужних вибухів, а шведські слідчі підтвердили, що сліди вибухівки, знайдені на місці, переконливо свідчать про те, що сталася диверсія.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.