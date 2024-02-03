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«Євробачення-2024»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Євробачення-2024»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
Цьогоріч відбір відбудеться у форматі телеконцерту, де учасники у прямому ефірі виконають конкурсні пісні
фото з відкритих джерел

За перемогу цьогоріч змагатимуться 11 учасників

У фіналі Національного відбору «Євробачення-2024» оберуть артиста, який представлятиме Україну.

За перемогу цьогоріч змагатимуться 11 фіналістів, а саме Yaktak, Ingret, Nazva, Anka, Drevo, alyona alyona та Jerry Heil, Melovin, Skylerr, Ziferblat, YAGODY та NAHABA. Хтось із них поїде у травні до Мальме, Швеція, та разом з іншими країнами-конкурсантами змагатиметься за перемогу в міжнародному конкурсі.

Цьогоріч відбір відбудеться у форматі телеконцерту, де учасники у прямому ефірі виконають конкурсні пісні. Глядачів у залі не буде з міркувань безпеки.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут:

Ведучими нацвідбору цьогоріч стали співачка Юлія Саніна, гуморист Василь Байдак та ведучий Тімур Мірошниченко. Судитимуть учасників: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.

Також такі зіркові гості виступлять у фіналі: Руслана; Tvorchi; Kalush Orchestra; Jamala; Verka Serduchka; Тіна Кароль; Анастасія Димид та Світлана Тарабарова; Дмитро Шуров.

Нагадаємо, Румунія відмовилась від участі у «Євробаченні-2024».

Зазначається, що цього року TVR направить кошти на інші пріоритетні виробництва та проєкти. Серед них, зокрема, трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі та продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova.

Також стало відомо, яка країна візьме участь у Євробаченні вперше за 31 рік.

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Теги: Швеція Джамала Євробачення співачка Андрій Данилко Юлія Саніна Jerry Heil

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