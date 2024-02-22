Данія заявила про підписання безпекової угоди з Україною

Безпекова угода з Данією має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії і стримувати ймовірні напади РФ у майбутньому

Угода передбачає, що Данія буде протягом 10 років підтримувати Україну у військовій та інших сферах.

Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки. Термін угоди - 10 років. Про це повідомляє заявив прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яку цитує DR.

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«Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа», – сказала вона.

Угода передбачає, що Данія буде протягом 10 років підтримувати Україну у військовій та інших сферах.

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Зазначається, що безпекова угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії і стримувати ймовірні напади РФ у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що у межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили гарантії безпеки та співпрацю між країнами. До того ж Володимир Зеленський із Метте Фредеріксен обговорили залучення Данії та данських компаній до спільного виробництва дронів.

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.