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Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
колаж: 24tv.ua

Останнім часом Татарський часто звертав увагу на невдачі окупантів на фронті

Вибух у кафе Санкт-Петербурга внаслідок якого загинув прокремлівський військовий блогер, який вітав вторгнення Росії в Україну, Владлєн Татарський є ще одним поворотом у війні, яка, можливо, вступає у вирішальний період. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, Татарський мав досить популярний серед росіян Telegram-канал, у якому дозволяв собі критикувати російське військове командування. Останній час він звертав увагу на невдачі окупантів.

«Вибух, у результаті якого загинув Максим Фомін у рідному місті Володимира Путіна – Санкт-Петербурзі, стався в ресторані, пов’язаному з Євгеном Пригожиним, засновником групи найманців ПВК «Вагнер», що протягом місяців намагається захопити східноукраїнське місто Бахмут», – зауважили у виданні.

Окрім цього багато прокремлівських націоналістів також почали звертати увагу на російські невдачі. Вони розуміють, що поразка Путіна все ближче, особливо після того, як Україна накопичила сили для контрнаступу.

Якщо Україні вдасться повернути собі більше окупованих територій, то це підвищить градус у боротьбі за скидання відповідальності у невдачах РФ на війні.

«Зараз Україна готується повернути собі більше окупованих територій, Путін – військовий злочинець, а Татарський – мертвий. Москва поклала відповідальність за замах на Україну. Незалежно від того, хто несе відповідальність, як це часто буває з тих пір, як Путін почав вторгнення, здається, що все йде не так, як очікувала Росія», – зазначили у виданні.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

У мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

До слова, Путін вже відреагував на смерть свого пропагандиста. Антитерорестичний комітет РФ стверджує, що у теракті винні українські спецслужби.

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Теги: вибух росія путін Україна Telegram злочинець місто блогер Москва Бахмут

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