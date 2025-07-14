Соратник Тимошенко пояснив, навіщо «Батьківщина» подала законопроєкт про нові правила виборів

Нардеп Соколов: Планується розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному засіданні Верховної Ради. Сподіваємося на швидке його прийняття в першому читанні

Народний депутат Михайло Соколов, соратник Юлії Тимошенко, розповів про головний сенс законопроєкту щодо нових правил виборів, поданого фракцією «Батьківщина». За його словами, документ має на меті перетворити чинну виборчу систему з напіввідкритої на повністю відкриту регіональну. Про це Михайло Соколов розповів в інтерв’ю «Главкому».

Соколов наголосив, що їхній законопроєкт стосується «виключно уточнення виборчої системи з відкритими регіональними списками – перетворення цієї системи з напіввідкритої у повністю відкриту». Це роз’яснення прозвучало у відповідь на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, який анонсував великий спецзакон про перші повоєнні вибори, але назвав законопроєкт «Батьківщини» «дуже точковим» і не пов’язаним з повоєнними виборами.

За словами депутата, закон про перші повоєнні вибори, який буде прийнятий після скасування воєнного стану, не стосуватиметься зміни самої виборчої системи. Він унормує голосування громадян України за кордоном, точно визначить території, де проводитимуться вибори, і, можливо, впорядкує питання організації всіх прострочених виборів в один день.

Щодо шансів на винесення законопроєкту до зали та його підтримки, Соколов зазначив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та один з керівників фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, як і всі інші керівники парламенту та парламентських фракцій, підписали меморандуми «Діалогів Жана Моне». Саме ці меморандуми передбачають такі зміни до Виборчого кодексу.

«Діалоги Жана Мане» (один з «батьків-засновників» Європейського союзу) задля миру та демократії – формат, розроблений Європарламентом. Він поєднує парламентську медіацію та діалог між політичними силами для досягнення консенсусу щодо важливих для національної політики питань. Перша зустріч у такому форматі відбулася у жовтні 2016 року.

«Планується розглянути цей законопроєкт на найближчому сесійному засіданні Верховної Ради. Сподіваємося на швидке його прийняття в першому читанні», – підкреслив Михайло Соколов.

Як відомо, наприкінці минулого тижня галасу наробив законопроєкт, який оприлюднили нардепи від «Батьківщини». Він стосується удосконалення підготовки і проведення не тільки місцевих, а й парламентських виборів. Поставитися до цієї ініціативи серйозно змушує той факт, що підписи під нею залишили не тільки опозиціонери, а й представники владної команди – зокрема, спікер Руслан Стефанчук та заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Чинний Виборчий кодекс був прийнятий ще до великої війни – в грудні 2019 року, вже після парламентських виборів, на яких була обрана нинішня Верховна Рада. А місцеві вибори 2020 року були проведені вже за новим Виборчим кодексом – з відкритими партійними списками, коли виборцю треба було обрати не тільки політсилу, а й кандидата від неї; з виборчими квотами; з обов’язковим представництвом як мінімум двох жінок в кожній п’ятірці кандидатів від партії тощо. Після місцевих виборів цей варіант пропорційної системи дуже критикували через його заплутаність: складність для виборців та несправедливість для кандидатів. І от у «Батьківщині» згадали своє старе гасло, що «Справедливість – понад усе»…

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на День вишиванки сфотографувалася з народним депутатом і колишнім керівником забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрієм Бойком.