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«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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«Тбілісі за три дні». Експерт пояснив, як нинішня грузинська влада сама відкрила двері ворогу
Мітинги у Тбілісі після виборів президента, 2024 рік. Грузини протестували проти перемоги Міхеіла Кавелашвілі, висуванця проросійської партії «Грузинська мрія»
фото: RFE / RL

Грузію наводнили росіяни призовного віку

Правозахисник і експерт з політичних процесів, що відбуваються на Кавказі Магомед Торієв заявив, що нинішня проросійська влада Грузії відкрила двері для армії ворога. Він зазначив, що Грузія стала центром релокації так званих «хороших рускіх», що призвело до масової присутності росіян призовного віку в країні. Про це Торієв розповів в інтерв’ю «Главкому».

Він пояснив, що під проводом проросійськи налаштованого лідера Бідзіни Іванішвілі у країні відбувається поступова відмова від прав і свобод громадян, а також відкат країни назад.

«Грузія стала центром релокації так званих «хороших рускіх». Вона пустила на свою територію завелику кількість молодих людей призовного віку. А для мене це все одно, що відкрити двері для армії ворога», – зазначив правозахисник.

Торієв додав, що росіяни не просто тікали від мобілізації, а були свідомо випущені Росією: «Ніхто ж не вірить у казки про те, що всі ці люди тікали від мобілізації. Так, вони тікали, але лише тому, що Росія їм це дозволила. Адже перед тим, як перетнути грузинський кордон, вони перетнули російський, чи не так?.. Вони не втекли, їх зумисно випустили».

Експерт порівняв тактику Росії щодо Грузії з діями ІДІЛ: «Росія використала щодо Грузії тактику ІДІЛ. Коли ІДІЛ хотіла взяти місто, вона не відразу переходила до штурму. Спочатку туди запускали тисячі буцімто «мирних» громадян – вони займали місто, вивчали його, а потім атака починалася і ззовні, і зсередини».

За словами Торієва, сьогодні в Грузії настільки багато росіян, що їм навіть зброя не потрібна: «Вистачить й ножів – щоб перерізати комунікації тощо. А потім – влаштувати для Росії «Тбілісі за три дня»».

Раніше «Главком» повідомляв, що правозахисник та фахівець з політичних процесів, які відбуваються на Кавказі, Магомед Торієв заявив, що найближчим часом Росія може спробувати організувати у Вірменії державний переворот. За його словами, Москва намагається втримати свій вплив у регіоні.

Також «Главком» інформував, що лідера грузинської опозиційної партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгія Вашадзе засуджено до семи місяців ув’язнення. Суд позбавив політика права обіймати державні посади на два роки. 

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Теги: Грузія росія війна

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