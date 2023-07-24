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Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Відповідь на провокації Москви. Польща готується захищати Сувальський коридор
Варшава робить все можливе для захисту Сувальського коридору
фото з відкритих джерел

Глава міноборони Польщі готовий дати відсіч провокаціям зі боку режиму Путіна та Лукашенка

Влада Польщі вирішила сформувати спеціальний саперний батальйон для захисту Сувальського коридору вздовж кордону з Литвою Про таке рішення повідомив голова міноборони Польщі Маріуш Блащак у своєму Тwitter.

«Це ще одна військова частина, яку ми створюємо з нуля, і я запевняю вас, що вона буде не останньою», – заявив він.

Міністр назвав основним завданням нового підрозділу зміцнення східного флангу НАТО. Батальйон буде створений до кінця 2023 року і стане частиною 15-ї Гіжицької механізованої бригади, яка входить до 16-ї механізованої дивізії.

Сувалкський коридор завдовжки трохи більше 100 км пов'язує Польщу з балтійськими країнами та відокремлює Білорусь від Калінінградської областт Росії. У разі його захоплення Литва, Латвія та Естонія будуть відрізані від інших країн НАТО.

Раніше в Держдумі країни-агресора анонсували плани щодо захоплення Сувальського коридору за допомогою приватної військової компанії «Вагнер». За словами голови комітету нижньої палати з оборони Андрія Картаполова, саме в цьому був «тонкий хід» президента Росії Володимира Путіна, коли той наказав відправити найманців до Білорусі після заколоту їхнього ватажка Євгена Пригожина.

«Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години», – заявив депутат.

Зазначимо, що 14 липня міністерство оборони Білорусі відзвітувало, що ПВК «Вагнер» прибула до республіки для навчання військовослужбовців. Спершу, за повідомленнями відомства, йшлося про заняття з підрозділами територіальних військ під Осиповичами в центрі країни, проте потім стало відомо, що найманці  тренують військовослужбовців на полігоні в Брестській області, розташованому за 30 км від кордону з Польщею.

Точна кількість «вагнерівців», які виїхали до Білорусі, невідома. У самій ПВК заявляли, що туди мають прибути 10 тисяч бойовиків. У Польщі та Литві заявили, що уважно стежать за їх переміщенням.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко  поскаржився Путіну, що його почали «напружувати» «вагнерівці», оскільки вони просять «на «екскурсію» до Варшави та Жешува». Лукашенко сказав, що наразі найманці перебувають у центрі країни, згідно з домовленостями, і він не бажає переміщати їх до західного кордону, оскільки мають «погані настрої».

Це суперечить заяві білоруському міноборони, яке кілька днів повідомляло про тренування за участю «вагнерівців» на південному заході країни.

Під час зустрічі з Путіним Лукашенко також показав йому карту із демонстрацією того, звідки, за його словами, нібито готується збройний напад Польщі на Союзну державу. За даними білоруського президента, одна з польських бригад розташувалася лише за 40 км від міста Бреста, а інша – приблизно за 100 км від Гродно. Лукашенко стверджував, що сюди підбиваються основні стратегічні резерви.

Також він знову заявив про намір Польщі захопити західну Україну. Раніше Лукашенко пообіцяв відреагувати на такий сценарій.

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Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко Міноборони криза напад

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