Польща спростувала чутки про відмову Німеччини ремонтувати українські Leopard

Берлін ще не відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту Leopard

Польща продовжує переговори з Німеччиною щодо створення хабу для ремонту й обслуговування танків Leopard, які Україна отримала від союзників. Варшава вже готова прийняти техніку. Про це заявила держкомпанія Польська збройова група (PGZ), передає TVP Info.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після переговорів між Польщею та Німеччиною щодо створення сервісного хаба для танків Leopard 2 польська сторона зберігає повну готовність прийняти на озброєння перші танки сімейства Leopard з метою їх удосконалення та відновлення боєздатності», – йдеться в повідомленні компанії.

Також зазначається, що польська промисловість уже з початку перемовин із Німеччиною висловлювала готовність обслуговувати танки Leopard, які отримала Україна. Але це можливо лише за умови забезпечення необхідними запчастинами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У компанії розповіли, що польський оборонно-промисловий комплекс уже має досвід обслуговування та модернізації німецьких танків Leopard 2.

Нагадаємо, нещодавно видання Handelsblatt повідомило, що уряд Німеччини нібито відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, тому що Варшава вимагає, з німецької точки зору, непомірно високі ціни.

Раніше ЗМІ писали про те, що Німеччина й Польща ніяк не можуть домовитися щодо створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard, які були передані Україні.