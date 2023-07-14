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Польща побудує першу власну АЕС: чим цікавий проект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща побудує першу власну АЕС: чим цікавий проект
Польща вирішила спорудити АЕС до 2033 року
фото: ілюстративне

Польща готова інвестувати в першу атомну електростанцію, використавши американську реакторну технологію

Міністерство клімату та довкілля Польщі затвердило будівництво першої в країні атомної електростанції. Перший реактор з'явиться у сусідній з Україною країні через десять років, заявили на офіційному сайті відомства.

Будівництвом першої в Польщі АЕС буде займатися приватна компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ). Як заявили у міністерстві клімату, ці інвестиції відповідають суспільним інтересам та політиці, яку проводить держава, зокрема енергетичній політиці.

Документ, підписаний між міністерством клімату Польщі та PEJ, дає право подавати заявки на подальші адміністративні рішення, зокрема рішення про місце розташування та подальший дозвіл на будівництво.

Польський уряд додає, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. 

Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році. «Запланована інвестиція реалізує Польську програму розвитку ядерної енергетики, відповідає Енергетичній політиці Польщі до 2040 року та відповідає цілям кліматичної політики Європейського Союзу», – сказано в повідомленні.

Польська влада очікує, що атомна електростанція, яка буде розташована в Померанії, компенсуватиме прогнозоване зростання попиту на електроенергію, вплине на стабільність енергопостачання та диверсифікацію джерел енергії, а отже, забезпечить енергетичний суверенітет, що має вирішальне значення – особливо для регіону Центральної та Східної Європи.

В польському уряді додали, що згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення міністерства клімату та довкілля в листопаді 2022 року, аж 86% поляків підтримують будівництво атомних електростанцій у Польщі. Водночас понад 70% респондентів погодилися б з тим, що таку електростанцію варто побудувати поблизу місця їхнього проживання. 

Міністерка клімату і довкілля Польщі Анна Москва прокоментувала реакторну технологію AP1000. «Вибір американської технології не тільки зміцнить енергетичну безпеку Польщі, але й стане значним імпульсом розвитку для нашої економіки», – заявила вона.

Посадовиця також додала, що партнерство зі США у будівництві першої атомної електростанції в Польщі є чітким підтвердженням стратегічного підходу обох країн до питання суверенітету Польщі та енергетичної безпеки всієї Центрально-Східної Європи.

Нагадаємо, після дворічного огляду Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалило план Японії щодо скидання забрудненої води із зруйнованої атомної електростанції (АЕС) «Фукусіма-1» до Тихого океану, незважаючи на шалений опір Пекіна та деяких місцевих мешканців.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що скидання води чинитиме «незначний радіологічний вплив на людей та довкілля». При цьому, за словами Гроссі, остаточне рішення має ухвалити японська влада.

Гроссі запевнив, що намагатиметься розвіяти побоювання громадськості щодо майбутнього скидання води та направить співробітників МАГАТЕ на АЕС для спостереження. При цьому Японія поки не озвучила точну дату запуску проєкту. 

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Теги: Польща Японія інвестиції будівництво технології влада суверенітет МАГАТЕ

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