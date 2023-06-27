Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»

Путін вирішив, що Білорусь отримуватиме газ по ціні $128,52 за тисячу кубів протягом трьох років

Російський диктатор Володимир Путін подякував Олександру Лукашенку «за виконану роботу» із зупинки «Вагнера» і зробив йому цінний подарунок. Білорусь отримала найнижчу ціну на російський газ у світі, повідомив посол республіки в РФ Дмитро Крутой в інтерв'ю росЗМІ.

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За його словами, таке рішення ухвалив особисто президент Росії. Воно поширюється на весь термін дії контракту з Газпромом, який укладено до 2031 року.

Наразі країна Лукашенка платить $128,52 за тисячу кубів газу. Цю ціну президенти двох країн домовилися не міняти ще три роки, додав Крутой. Він також розповів, що до грудня Путіну та Лукашенку буде представлено методику, яка дозволить зблизити формули розрахунків цін на газ з урахуванням структур економіки обох країн.

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Крім того, після визначення контурів угоди щодо спільного газового ринку в Союзній державі, Росія та Білорусь підпишуть угоду щодо спільного ринку електроенергії. За словами Крутого, вона, «за великим рахунком, уже готова».

Згідно з офіційними заявами, самопроголошений президент Білорусі відіграв ключову роль у зупинці збройного заколоту, який ініціював засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Увечері 23 червня очільник найманців звинуватив військових міноборони в обстрілі тилових таборів ЧВК та пообіцяв закликати до відповіді міністра Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова. Потім вагнерівці захопили Ростов-на-Дону, де розташований штаб Південного військового округу, і вирушили на танках до Москви.

Марш справедливості, як назвав свої дії Пригожин, розвивався стрімко і майже не зустрів збройного опору. ФСБ прозвітувала про порушення кримінальної справи про організацію заколоту. Авіація Міноборони, яка намагалася зупинити просування «вагнерівців», зазнала невдачі: найманці збили 6 вертольотів і літак, загинули понад 10 бойових пілотів.

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Путін відреагував лише наступного дня, записавши майже шестихвилинне звернення, в якому заявив про «зраду», «удару в спину» та «неминуче покарання» бунтівників. Попри це Пригожин не зупинився.

Однак, коли «вагнерівцям» залишалося менше 200 км до Москви, пресслужба Лукашенка випустила повідомлення, що президент Білорусі провів переговори з головою ПВК «Вагнер», за підсумками яких той прийняв рішення зупинити марш на Москву. Потім Пригожин підтвердив, що розгортає колони у напрямі польових таборів.

Про деталі переговорів не повідомлялося. У Лукашенка зазначили лише, що вони пройшли за погодженням з Путіним та «вагнерівцям» було запропоновано «абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язування ситуації з гарантіями безпеки».

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що кримінальну справу проти Пригожина про військовий заколот буде закрито, а «сам він піде до Білорусії». «Це слово президента Росії», — наголошував Пєсков, зазначаючи, що Путін подякував Лукашенку «за виконану роботу». Проте у понеділок, 26 червня, з'ясувалося, що розслідування проти Пригожина продовжується.

Нагадаємо, 25 червня літак ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина вирушив із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, Пригожин має перебувати в Білорусі.

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Сьогодні зранку стало відомо, що бізнес-джет із номером RA-02795 ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.