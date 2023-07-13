Міноборони звітувало про просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні

На півдні завдяки зусиллям українських військових знизилася кількість ворожих обстрілів

На сході України тривають важкі бої. Наші захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої», – заявила посадовиця.

За її словами, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, наступальна операція триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви», – заявила заступниця міністра оборони.

Маляр також зазначила, що завдяки тому, що наші бійці щодня знищують склади техніки окупантів, кількість ворожих обстрілів дещо знизилася.

Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.