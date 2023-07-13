Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони звітувало про просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони звітувало про просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні
Ганна Маляр
фото: armyinform.com.ua

На півдні завдяки зусиллям українських військових знизилася кількість ворожих обстрілів

На сході України тривають важкі бої. Наші захисники просуваються на південному фланзі Бахмутського напрямку, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

«Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої», – заявила посадовиця.

За її словами, на південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно.

Крім того, наступальна операція триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

«На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви», – заявила заступниця міністра оборони.

Маляр також зазначила, що завдяки тому, що наші бійці щодня знищують склади техніки окупантів, кількість ворожих обстрілів дещо знизилася.

Нагадаємо, триває 505-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.

Читайте також: Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
Теги: ЗСУ Міноборони контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Який же це важкий труд – бути піхотою
День з життя піхоти. Це страшна праця
12 липня, 14:53
У червні власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
12 липня, 15:32
Захисники знищили 17 одиниць військової техніки окупантів
ЗСУ успішно просуваються на Таврійському напрямку: названо втрати ворога
10 липня, 22:53

Події в Україні

Міноборони звітувало про просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні
Міноборони звітувало про просування ЗСУ під Бахмутом та на півдні
Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранений
Росіяни накрили вогнем Херсонщину: є поранений
Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)
Українські воїни знищили човен із загарбниками на одному з островів Дніпра (відео)
Легалізація медичного канабісу, нова підозра митрополиту Павлу. Головне за 13 липня
Легалізація медичного канабісу, нова підозра митрополиту Павлу. Головне за 13 липня
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
20 бойових зіткнень за добу. Результати пекельних боїв на фронті
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
15K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
11K
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
6106
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
5444
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
5264
У Кропивницькому пролунав вибух

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту