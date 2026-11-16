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Війна на Близькому Сході: урядові війська Ємену згорнули наступ на хуситів через загрозу оточення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Війна на Близькому Сході: урядові війська Ємену згорнули наступ на хуситів через загрозу оточення
Вид на село на узбережжі Баб-ель-Мандеб, Ємен
фото: Reuters

Урядові сили Ємену оголосили про виведення військ з району поблизу Баб-ель-Мандебської протоки

У неділю єменські урядові сили повідомили про відведення своїх підрозділів із району Баб-ель-Мандебської протоки, а також аеропорту Дхубаб, розташованого на захід від провінції Таїз. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство , цей крок став серйозною невдачею для лоялістів, адже вони протягом шести тижнів проводили контрнаступальну операцію, намагаючись повернути під свій контроль узбережжя Червоного моря.

За офіційною заявою командування, передислокація військ викликана необхідністю зміцнити лінію фронту та зосередитися на захисті Адена й прилеглих провінцій від актуальних загроз. Аден залишається головною базою єменського уряду на південному узбережжі ще з 2015 року, коли повстанці-хусити захопили столицю країни Сану.

Відступ лоялістів відкриває для хуситів можливість розпочати власний наступ у бік Адена, а також ускладнює позиції Саудівської Аравії, яка намагається стримувати дронові та ракетні удари повстанців по своїй території. Водночас ситуація загострюється і в третьому за чисельністю населення місті Ємену – Таїзі, де проживає близько 300 тис. людей. Місто перебуває в облозі хуситів, а заблоковані там урядові підрозділи наразі повністю відрізані від логістичного забезпечення та підкріплень.

Раніше повідомлялося, що російські розвідувальні супутники могли використовуватися для підготовки атак єменських хуситів та підтримуваних Іраном іракських угруповань на території Саудівської Аравії. Аналіз супутникової активності показав збіги між появою російських космічних апаратів над стратегічними об'єктами та ударами по них.

Нагадаємо, підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило атаку на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Зокрема, напередодні єменські хусити заявили про ракетний удар по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії. Після атаки на стоянці загорівся пасажирський літак державної авіакомпанії Saudia Airlines, а кілька міжнародних перевізників призупинили рейси до Ер-Ріяда.

Теги: Ємен війна

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