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Хусити вдарили по аеропорту у Саудівській Аравії: 12 загиблих, сотні поранених

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Хусити вдарили по аеропорту у Саудівській Аравії: 12 загиблих, сотні поранених
Пожежа у столичному аеропорту Саудівської Аравії
фото: Reuters

Внаслідок атаки 309 людей отримали поранення

Підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило вже третю за тиждень атаку на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких громадяни Саудівської Аравії, США, Бангладеш, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту, а ще 309 людей отримали поранення. Напад стався без спрацювання систем тривоги, що спричинило обвал частини стелі в терміналі, паніку та переповнення місцевих лікарень.

Через обстріл влада Саудівської Аравії тимчасово призупинила роботу летовища та перенаправила всі рейси, тоді як представники хуситів оголосили повітряний простір країни зоною військових дій. Ці атаки стали відповіддю на новий наступ єменського уряду за підтримки Ер-Ріяда, який намагається відвоювати втрачені позиції, зокрема стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб.

Загострення конфлікту, що порушило перемир'я 2022 року, оголило вразливість саудівської системи протиповітряної оборони напередодні запланованих у столиці масштабних міжнародних інвестиційних та енергетичних самітів. У відповідь на події президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вивчає ситуацію та розглядає можливість долучитися до саудівських ударів по позиціях хуситів.

Нагадаємо, єменські хусити заявили про ракетний удар по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії. Після атаки на стоянці загорівся пасажирський літак державної авіакомпанії Saudia Airlines, а кілька міжнародних перевізників призупинили рейси до Ер-Ріяда.

У четвер, 8 жовтня, хусити заявили, що завдали удару балістичною ракетою по міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Саудівська влада не підтвердила цю заяву на момент виходу повідомлення. Про атаку угруповання також повідомило в окремій заяві, яку цитує Reuters.

Як відомо, «Главком» уже писав про атаки хуситів на Саудівську Аравію: поблизу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді спалахнула пожежа, а саудівська сторона повідомила про перехоплення балістичної ракети. Тоді точний зв’язок між атакою та займанням не був встановлений. 

Теги: пожежа Саудівська Аравія аеропорт Ємен

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