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Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Генсек НАТО вважає, що чим більше військових успіхів і підтримки матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція
фото з відкритих джерел

Столтенберг: «В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

 «Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла», – сказав він.

Генсек НАТО вважає, що чим більше військових успіхів і підтримки матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах. «Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир – це підтримати Україну», – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах. «Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю», – сказав він.

Як повідомлялося, країни НАТО проводять аудит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв за підсумками своєї розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг

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