Голова ліги «Україна-НАТО» розповів, за якої умови нашу країну приймуть в Альянс

Україну приймуть в НАТО, коли вона вийде на державні кордони 1991 року

Голова Громадської ліги «Україна-НАТО» Сергій Джердж розповів про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Україну приймуть в НАТО, коли вона вийде на державні кордони 1991 року. Таким чином, можна буде швидко це реалізувати. Враховуючи, що є рішення Конституції та лист, який направив президент, прем’єр та спікер парламенту. ППО України будуть посилювати, враховуючи ганебні напади РФ на інфраструктуру України, ще й напередодні зими», – зазначив Джердж.

Голова Громадської ліги «Україна-НАТО» також додав, що важливо зберегти українську енергетичну й транспортну інфраструктуру.

«Партнери будуть постачати Україні важку зброю, але про деякі речі буде знати тільки Генштаб України. Очікуємо боєприпаси та важку техніку для ЗСУ. Також пролунала заява Міністерства оборони Польщі, де було сказано, що система ППО Patriot має бути розташована не лише у Польщі, а й в Україні. Таким чином, буде прикрита й Україна, і Східні фланги НАТО», – підсумував Джердж.

Раніше Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства України в Альянсі.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО. Також Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.