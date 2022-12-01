Пентагон закупить системи ППО Nasams для України: подробиці контракту

США передадуть шість національних передових зенітно-ракетних комплексів (Nasams) для України

Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.

«У середу (30 листопада – «Главком») армія США уклала угоду з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму $1,2 млрд на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (Nasams) для України», – повідомив Пентагон.

Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.

Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію двох систем протиповітряної оборони Nasams у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен у середу підтвердив главі МЗС України Дмитру Кулебі готовність США надавати Києву системи ППО.

Як раніше повідомлялося, Україна, ймовірно, отримає нову допомогу від держав НАТО.

До слова, Столтенберг пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла у війни.