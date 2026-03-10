Головна Світ Політика
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
фото: Reuters

Конгрес США занепокоївся швидкими темпами використання високоточної зброї

Американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Йдеться про використання значної кількості сучасних систем озброєння, зокрема високоточних боєприпасів великої дальності, які активно застосовувалися в перші дні бойових дій проти Ірану.

За даними телеканалу, масштаб витрат уже викликав занепокоєння серед американських законодавців. У Конгресі побоюються, що темпи використання високотехнологічної зброї можуть виявитися надто швидкими, якщо конфлікт затягнеться.

Окрім ударних систем, значні ресурси витрачаються і на протиповітряну оборону. США та їхні союзники використовують велику кількість ракет ППО для перехоплення іранських балістичних ракет та безпілотників.

Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі заявив, що Іран має «величезні запаси» таких озброєнь. «США та їхні союзники витрачають значну кількість боєприпасів протиповітряної оборони для збиття іранських балістичних ракет і дронів», – сказав він.

Келлі також повідомив, що сенатори продовжать обговорення витрат на війну вже на закритих брифінгах. «Сенатори у вівторок продовжать запитувати за закритими дверима про щоденні витрати США на конфлікт», – зазначив він.

За інформацією джерел CNN у Конгресі, якщо бойові дії триватимуть, адміністрація президента США може незабаром звернутися до законодавців із проханням про додаткове фінансування для виробництва нових боєприпасів. Один із помічників конгресмена заявив, що саме питання фінансування оборонної промисловості може стати наступною ключовою політичною суперечкою у Вашингтоні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні. Під час спілкування з пресою американський лідер ствердно відповів на запитання про ймовірність припинення воєнних заходів уже до кінця поточного тижня. На думку Трампа, основні ресурси противника фактично вичерпані, що дає підстави для швидкого фіналу конфлікту.

Теги: США Іран війна

