Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Чи планують США усунення нового верховного лідера Ірану? Трамп уникнув відповіді
фото: AP

Раніше США та Ізраїль повідомляли, що якщо їм не сподобається вибір Ірану, то кандидата ліквідують

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований тим, що Іран призначив сина аятоли Алі Хаменеї, Моджтабу Хаменеї, наступним верховним лідером, але не заявив, що хоче усунути його. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

«Я був розчарований, бо ми вважаємо, що це призведе до повторення тієї ж проблеми для країни. Тому я був розчарований їхнім вибором», – сказав Трамп.

На запитання, чи має Моджтаба Хаменеї мішень на спині, Трамп відповів, що не хоче говорити.

«Це було б недоречно. Але, послухайте, у мене була мішень на спині», – сказав Трамп, маючи на увазі попередні спроби замаху на нього.

Тим не менш, Трамп наполягав на тому, що США мають бути залучені до вибору наступного лідера Ірану.

«Ми хочемо бути залученими», – сказав Трамп. Він додав: «Ми вважаємо, що вони повинні призначити президента або главу країни, який зможе для різноманітності щось зробити мирним шляхом».

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років». 

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

Як відомо, асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. 

Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого. Моджтаба Хаменеї бере на себе керівництво державою у критичний момент масштабної військової операції та внутрішньої дестабілізації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

