«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію

Заява пролунала на тлі енергетичної кризи та стрибка цін на нафту і газ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від розвитку ядерної енергетики стала стратегічною помилкою для Європи. За її словами, це призвело до втрати важливого джерела стабільної та відносно дешевої енергії з низьким рівнем викидів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що за останні десятиліття роль атомної енергетики у виробництві електроенергії в Європі суттєво скоротилася.

За її словами, якщо у 1990 році атомні електростанції забезпечували близько третини електроенергії на континенті, то нині цей показник знизився приблизно до 15%. «Я вважаю, що відмова Європи від надійного та доступного джерела енергії з низьким рівнем викидів була стратегічною помилкою», – наголосила вона

Фон дер Ляєн підкреслила, що ядерна енергетика може відігравати важливу роль у переході до економіки з нульовими викидами та у зменшенні залежності Європи від російського викопного палива.

Питання енергетичної безпеки знову опинилося в центрі уваги на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Конфлікт навколо Ірану спричинив зростання світових цін на нафту та газ і знову продемонстрував вразливість європейської економіки до коливань на енергетичних ринках.

На цьому тлі Європейська комісія готує стратегію розвитку малих модульних реакторів (SMR). Очікується, що перші такі установки можуть почати працювати в країнах Європи на початку 2030-х років. Ця технологія має допомогти замістити викопне паливо та забезпечити стабільну роботу енергосистем у періоди, коли недостатньо електроенергії від сонячної чи вітрової генерації.

Заяву фон дер Ляєн підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він висловив жаль через рішення попереднього уряду Німеччини про закриття атомних електростанцій, однак зазначив, що цей процес вже є незворотним. Водночас міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер виступив проти відновлення атомної енергетики в країні. Він назвав будівництво нових реакторів «глухим кутом» і заявив, що після відмови від атомної енергетики Німеччина стала безпечнішою.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту, що зміцнило доходи Росії. На цьому тлі Кремль отримує додаткові ресурси для фінансування війни проти України.