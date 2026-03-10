Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
Глава Єврокомісії розповіла про наслідки відмови від атомної енергетики
фото: eurofest.org.ua

Заява пролунала на тлі енергетичної кризи та стрибка цін на нафту і газ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від розвитку ядерної енергетики стала стратегічною помилкою для Європи. За її словами, це призвело до втрати важливого джерела стабільної та відносно дешевої енергії з низьким рівнем викидів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що за останні десятиліття роль атомної енергетики у виробництві електроенергії в Європі суттєво скоротилася.

За її словами, якщо у 1990 році атомні електростанції забезпечували близько третини електроенергії на континенті, то нині цей показник знизився приблизно до 15%. «Я вважаю, що відмова Європи від надійного та доступного джерела енергії з низьким рівнем викидів була стратегічною помилкою», – наголосила вона 

Фон дер Ляєн підкреслила, що ядерна енергетика може відігравати важливу роль у переході до економіки з нульовими викидами та у зменшенні залежності Європи від російського викопного палива.

Питання енергетичної безпеки знову опинилося в центрі уваги на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Конфлікт навколо Ірану спричинив зростання світових цін на нафту та газ і знову продемонстрував вразливість європейської економіки до коливань на енергетичних ринках.

На цьому тлі Європейська комісія готує стратегію розвитку малих модульних реакторів (SMR). Очікується, що перші такі установки можуть почати працювати в країнах Європи на початку 2030-х років. Ця технологія має допомогти замістити викопне паливо та забезпечити стабільну роботу енергосистем у періоди, коли недостатньо електроенергії від сонячної чи вітрової генерації.

Заяву фон дер Ляєн підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він висловив жаль через рішення попереднього уряду Німеччини про закриття атомних електростанцій, однак зазначив, що цей процес вже є незворотним. Водночас міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер виступив проти відновлення атомної енергетики в країні. Він назвав будівництво нових реакторів «глухим кутом» і заявив, що після відмови від атомної енергетики Німеччина стала безпечнішою.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до різкого зростання світових цін на нафту, що зміцнило доходи Росії. На цьому тлі Кремль отримує додаткові ресурси для фінансування війни проти України.

Читайте також:

Теги: енергетика війна Європа ціни ядерне паливо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка РФ має стати головним козирем України на переговорах
Економіка РФ як козир України на мирних переговорах
17 лютого, 18:08
Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
28 лютого, 12:25
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
Генштаб підвердив ураження нафтового терміналу в РФ та «Панцирь-С1» в окупованому Криму
15 лютого, 13:40
Правоохоронці аналізують діяльність мережі електронних сигарет Uvape. Проведено десятки обшуків та вилучено велику кількість продукції
Скандальна мережа, яка торгує вейпами, знайшла спосіб «надурити» БЕБ (документи)
16 лютого, 10:45
У 2025 році Михайло Прихідько став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Поліг під час бойових дій на херсонському напрямку. Згадаймо Михайла Прихідька
19 лютого, 09:00
За словами Шмигаля, для швидкого відновлення енергетики у 2026 році Україна потребує $4,9 млрд
Шмигаль пояснив, скільки коштів і часу потрібно для повного відновлення енергетики
24 лютого, 07:01
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
23 лютого, 21:18
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Політика

Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua