Берлін прокоментував можливість перегляду санкцій проти Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув пом’якшення санкцій проти Росії через ціни на нафту
фото: faz.net

Канцлер Німеччини відповів, чи змінить Європа політику щодо РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Німецький канцлер зазначив, що поділяє сподівання президента США Дональда Трампа на швидке завершення війни на Близькому Сході, яка спричинила різкі коливання на світових енергетичних ринках.

За словами Мерца, у разі швидкого завершення конфлікту ситуація на нафтовому та енергетичному ринках також може швидко стабілізуватися.

«Якщо вона закінчиться швидко, то ми також побачимо відносно швидке повернення до нормального стану на нафтових і енергетичних ринках. Ось чому, на нашу думку, і на мою думку, немає підстав розглядати питання про пом'якшення санкцій проти Росії», – заявив канцлер.

Він також наголосив, що позиція Німеччини щодо підтримки України залишається незмінною. «Ми підтримуємо Україну і готові пройти цей етап, якщо це буде необхідно», – сказав Мерц.

Нагалаємо, що адміністрація Дональда Трампа вивчає варіанти пом’якшення обмежень на експорт російської нафти, щоб зупинити стрімке зростання цін на енергоносії.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що відмова від розвитку ядерної енергетики стала стратегічною помилкою для Європи. За її словами, це призвело до втрати важливого джерела стабільної та відносно дешевої енергії з низьким рівнем викидів.

Фон дер Ляєн підкреслила, що ядерна енергетика може відігравати важливу роль у переході до економіки з нульовими викидами та у зменшенні залежності Європи від російського викопного палива.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет закликав Росію не втручатися у війну між Сполученими Штатами та Іраном. Kоментар Гегсета прозвучав у відповідь на запитання журналістів про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася напередодні.

Теги: Німеччина санкції росія Європа Фрідріх Мерц

