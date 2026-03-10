Фінська розвідка пояснила, чого чекати від Росії після війни в Україні

Йдеться про зростання активності російських шпигунів у Європі

Фінська служба безпеки та розвідки (Supo) заявила, що після завершення війни Росії проти України Москва може активізувати розвідувальну діяльність у Європі, зокрема проти Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

У фінській розвідці зазначили, що наразі значна частина ресурсів російських спецслужб зосереджена на війні проти України. Водночас після завершення бойових дій ці ресурси можуть бути переорієнтовані на інші країни. «Війна негативно вплинула на розвідувальні можливості Росії в Європі, і Росія готується відновити ці можливості», – заявили у відомстві.

Розвідники наголосили, що після завершення війни російські спецслужби отримають більше можливостей для діяльності за межами України. «Російські розвідувальні та впливові ресурси, які зараз пов'язані з Україною, після війни стануть доступними для використання в інших місцях», – зазначили у фінській розвідці.

У відомстві підкреслили, що Фінляндія залишатиметься особливо цікавим напрямком для російських спецслужб через своє географічне положення та членство в НАТО. Фінляндія має близько 1340 кілометрів спільного кордону з Росією. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гельсінкі відмовився від багаторічної політики військового нейтралітету та у квітні 2023 року приєднався до Північноатлантичного альянсу.

Директор розвідки Юха Мартеліус заявив, що у разі поліпшення відносин між Росією та Європою характер розвідувальної загрози може змінитися. «Розвідувальна загроза, яку Росія становить для Фінляндії, стане більш різноманітною, а попередні методи роботи будуть доповнені методами, які виявилися ефективними в нинішніх умовах», – сказав він.

За його словами, йдеться, зокрема, про активніше використання посередників та збір розвідувальної інформації з баз на території Росії. «Сюди входить широке використання посередників та збір розвідданих з баз на території Росії», – додав Мартеліус.

Раніше повідомлялося, що Росія наразі має обмежені можливості становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО, оскільки значна частина її ресурсів спрямована на війну проти України.